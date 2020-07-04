Yunan amiralden ''Türk gemileriniz batıracak mıyız?' sorusuna şoke eden yanıt

Türkiye'nin sondaj faaliyetlerini konuşulduğu bir Yunan kanalına çıkan Yunan amiral, söylediği sözlerle stüdyodakileri şoke etti. .

"TÜRKİYE'NİN GEMİLERİNİ BATIRACAK MIYIZ?"

Wights of Salem isimli Youtube kanalının çevirdiği videoda, Yunan amirale "Türkiye'nin gemileri Girit'in güneyine geldiğinde batıracak mıyız?" sorusunu sordu. Yunan amiral ise, "Ben açıkçası sorduğunuz soruyu anlamadım. Gemileri batırmaktan bahsediyorsunuz ama bizim o bölgeye sahip olduğunu belirttiğimiz münhasır ekonomik bölgemiz yok. Herhangi bir münhasır ekonomik bölge belirlemedik. O halde hangi hakla onların gemisini batıracağız?" cevabını vererek stüdyodakileri dumura uğrattı.

"TÜRKİYE BÖLGESEL BİR SÜPER GÜÇ"

İyimser olmadığı yönünde eleştirilen Yunan amiral, stüdyodakilerin yüzüne gerçeği çarparak "Türkiye bölgesel bir süper güç" ifadelerini kullandı.