Yunan komutan işgal altındaki adamızda kuzu çevirdi

Yunan Savunma Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı, Yunan işgali altındaki Aydın’a bağlı Eşek Adası’nda gövde gösterisi yaptı. Yunan müziği eşliğinde eğlenen işgalciler, karşılıklı kadeh kaldırdı.



Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Türkiye'nin 16 Nisan Pazar günü referandum heyecanı yaşadığı sıralarda, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis ile birlikte Aydın'a bağlı Eşek Adası'na helikopterle gitti… Kammenos, Türk hava sahasında uçtukları uyarısında bulunan Türk hava kontrolörüne, “Yunan hava sahasındayız. Yunan Savunma Bakanıyım” diye cevap verdi. Türk hava kontrolörünün ısrarlı uyarısı üzerine Kammenos, Türkçe küfretti.

Ardından adaya inen küfürbaz Milli Savunma Bakanı Kammenos, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Stefanis, Belediye Başkanı Evangelos Kottoros, kilise papazı, Yunan askerleri ve adada yaşayan Yunan vatandaşları ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

SAZLI-SÖZLÜ EĞLENCE

Bakan ve beraberindeki heyetin gelişi sırasında Yunan askerleri de Aydın Eşek Adası'nda kuzu çevirdi. Orkestra kuran askerler sözlü- sazlı eğlence düzenledi. Yunan müziği eşliğinde eğlenen Kammenos, işgalci Yunan askerleri ile birlikte kadeh kaldırdı. Yunanların 2004 yılında işgal ettiği Eşek Adası, İstanbul Büyükada'nın 2 misli büyüklükte. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım, “Yunan Bakan Kammenos'un egemenlik ve bayrak gösterisi yaptığı Aydın Eşek Adası, 1943 tarihli İngiliz haritasında, 12 Ada deniz sınırının dışındadır. Türkiye'ye ait olduğu açıkça gösterilmiş ve ismi Türkçe yazılmıştır. 1951 tarihli Amerikan haritasında da Eşek Adası'nın, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye'ye ait olduğu gösterilmiştir” dedi.