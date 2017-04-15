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  1. 15 Nisan 2017 15:12

Yunan komutandan Kardak manzaralı hatıra fotoğrafı

Yunanistan’daki internet siteleri Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis’nin, Kardak Kayalıkları manzaralı hatıra fotoğrafını yayınladı.

Yunan komutandan Kardak manzaralı hatıra fotoğrafı
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Yunan sitelerindeki haberlere göre Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, geçen perşembe günü Ege Denizi'ndeki Kalolimnos Adası'ndaki askeri birliği ziyaret etti. Korgeneral Stefanis'in ziyaretinden fotoğraflar  bugün yayınlandı. www.kosnews24.gr'nin haberine göre; yaklaşık 90 Yunan askerinin bulunduğu birlikteki denetlemelerden sonra Korgeneral Stefanis'in, adada gecelediği de duyuruldu. Korgeneral Stefanis'in, arka planda Turgutreis ve Kardak Kayalıkları görünen hatıra fotoğrafı da internet sitesinde yayınlandı.



Korgeneral Stefanis'in bölgede olduğu saatlerde, Yunan sahil güvenlik botlarının Kardak'a iki mil mesafedeki Kalalimnos Adası etrafında güvenlik önlemi aldığı, Yunan askeri helikopterlerinin kendi sınırları içerisinde uçtuğu fotoğraflar da Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na ait sitede yayınlandı.

DHA

yunan komutan , fotoğraf , kardak