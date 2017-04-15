Yunan komutandan Kardak manzaralı hatıra fotoğrafı

Yunan sitelerindeki haberlere göre Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, geçen perşembe günü Ege Denizi'ndeki Kalolimnos Adası'ndaki askeri birliği ziyaret etti. Korgeneral Stefanis'in ziyaretinden fotoğraflar bugün yayınlandı. www.kosnews24.gr'nin haberine göre; yaklaşık 90 Yunan askerinin bulunduğu birlikteki denetlemelerden sonra Korgeneral Stefanis'in, adada gecelediği de duyuruldu. Korgeneral Stefanis'in, arka planda Turgutreis ve Kardak Kayalıkları görünen hatıra fotoğrafı da internet sitesinde yayınlandı.





Korgeneral Stefanis'in bölgede olduğu saatlerde, Yunan sahil güvenlik botlarının Kardak'a iki mil mesafedeki Kalalimnos Adası etrafında güvenlik önlemi aldığı, Yunan askeri helikopterlerinin kendi sınırları içerisinde uçtuğu fotoğraflar da Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na ait sitede yayınlandı.



