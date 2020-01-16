Yunan medyasından kriz yaratacak haber !

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter, Yunanistan hükümeti temsilcileriyle görüşmek üzere özel bir uçak ile Atina'ya gitti. Yunan medyasında yer alan habere göre, Hafter yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter’in, Almanya’nın başkenti Berlin’de 19 Ocak’ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde Yunan yetkililerle temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde ‘gizlice’ Atina’ya geldiği belirtildi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Hafter’in Atina’ya geliş saati ve uçağın hangi havaalanına indiği konusunun güvenlik nedeniyle gizli tutulduğu ifade edildi.

Öte yandan Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Hafter’in yarın Başbakan Kiryakos Miçotakis ve ardından Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geleceğini duyurdu.