  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa
  4. 28 Şubat 2020 17:41

Yunan polisi göçmenlere gaz bombası attı!

Yunanistan'a geçmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen göçmenlerin bulunduğu alanda hareketlilik yaşandı. Göçmenlere Yunanistan tarafından gaz bombası atıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı aldığı yönündeki iddialardan sonra, bir grup göçmen Avrupa'ya geçme hayaliyle Edirne sınırına doğru yola çıktı.  

Farklı bölgelerden otobüslerle belli bir noktaya kadar ulaşan göçmenler yolculuklarına, tarlalardan yürüyerek devam etti. Ayrıca Edirne çevresindeki göçmenler de sınır kapısına ulaştı. 

Ancak göçmenlerin Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi. Yunan askerlerinin güvenlik önlemlerini artırdığı bölgede göçmenlerin bekleyişi sürüyor. 

Bekleyiş sırasında zaman zaman hareketlilik yaşandı. Tampon bölgedeki göçmenler Yunanistan tarafından gaz bombası atıldı. 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
polis , gaz bombası , yunanistan , sınır kapısı , yunan polisi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM