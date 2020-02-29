Yunanistan: 4 bin mülteci geri çevrildi

Türkiye’nin İdlib’de 36 şehit verdiği saldırının ardından mültecilere sınırı açma kararının ardından hareketlilik sürüyor. Yunanistan sınırında polis ve göçmenler arasında zaman zaman çatışmalar meydana gelirken, Yunan polisi gazla müdahalede bulunuyor.

Atina’dan da konuyla ilgili son gelişmelere dair açıklama geldi. Reuters’ın geçtiği habere göre Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas sınırdaki durumla ilgili son sayıları paylaştı.

Petsas, “Hükümet sınırları korumak için elinden geleni yapacak” derken, 24 saatte ülkeye girmeye çalışan 4 bin kişinin geri çevrildiğini öne sürdü.

Yüzlerce mülteci Yunanistan sınırına dayandı!

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa kapılarının mültecilere açılmasıyla ilgili şöyle konuştu:

"Ne dedik aylar önce “Böyle giderse kapıları açmak zorunda kalacağız” İnanmadılar. Biz dün ne yaptık? Kapıları açtık, bu sabah itibariyle 18 bin oldu. Bugün herhalde 25 bin 30 bini bulabilir. Biz bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız ve bu devam edecek. Neden? AB sözünde durması lazım. Sözünü tutması lazım. Biz bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Eğer dürüstseniz, samimiyseniz o zaman siz de buradan bir paylaşımda bulunacaksınız. Bulunmadığınız takdirde biz bu kapıları açarız."

