Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yle yaşanan gerilim nedeniyle ulusa sesleniş

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Gururlu ve güçlü bir ülkeyiz" ifadesini kullandı.

Miçotakis, "Yunanistan, gururlu ve güçlü bir ülke. Avrupa ailesinin bir üyesi ve Doğu Akdeniz'de istikrarın çıpasıyız. Uluslararası hukuk ilkelerine ve iyi komşuluk kurallarına sıkı sıkıya bağlılığımızı koruyoruz. Herkesle barış, iyi niyet ve işbirliği köprüleri arıyoruz. Vatanımız tehditlere ve şantaja boyun eğmiyor. Ancak provokatif eylemlere müsamaha göstermeyeceğiz. Bu ilkeli politikayı takiben, İtalya ve en son Mısır ile müzakereler yaptık ve anlaşmalar imzaladık. Anlaşmalar Deniz Hukuku ile tam uyumludur. En zor diyalogdan bile korkmuyoruz zira tutumumuzun meşruiyetine inanıyoruz. Ancak gergin bir atmosferde kışkırtıcı bir diyaloğun anlamsız olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"TÜRKİYE, MEYDAN OKUMALARLA YUNANİSTAN VE AVRUPA'NIN DAYANIKLILIĞINI TEST EDİYOR"

Türkiye'nin Avrupa'nın modern ilkelerine uygun olamayacağını savunan Miçotakis, "Türkiye'nin Mısır ile yaptığımız tamamen meşru anlaşmaya tepkisi ne yazık ki 21. yüzyıldaki Avrupa ilkelerini karşılayamadığını gösteriyor. Dolayısıyla Türkiye, baskı ve sindirme mantığına bağlı kaldığını gösteriyor. Bu, başka dönemlerin mantığı. Aynı zamanda bizzat Türkiye, Libya'daki Trablus yönetimiyle geçersiz ve hukuku aykırı bir mutabakat imzaladı. Türkiye, sürekli tekrarladığı meydan okumalarla Yunanistan ve Avrupa'nın dayanıklılığını test ediyor" diye konuştu.