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  1. 28 Nisan 2017 14:35

Yunanistan bu kez çok ileri gitti, gerçek mermiyle...

Yunanistan'ın Türkiye'ye 6.21 mil uzaklıkta bulunan Bulamaç (Farmakonisi) Adası'nda, 40 kişilik milis gücü ve adadaki birlikte bulunan 40 komandonun gerçek mermilerle üç günlük tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

Yunanistan bu kez çok ileri gitti, gerçek mermiyle...
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Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’nda yayın yapan ‘www.vimatisko.gr’ internet sitesi, Aydın’ın Didim ilçesi karşısındaki Bulamaç Adası’na İstanköy Adası’ndan giden 40 kişilik milis gücünün adadaki askeri birlikteki 40 komando ile birleşerek gerçek mermilerle tatbikat yaptığını okuyucularına duyurdu.

Askerlerin tatbikatta gerçek mermilerle yaptıkları atışların fotoğrafları yine sitede yayınlandı.

 
Geçen 26 Nisan’da başlayan tatbikatın bugün sona ereceği de haberde belirtildi.

 
İki hafta önce de Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Eşek ve Bulamaç adalarını ziyaret etmiş askerlerin düzenlediği mangal partisine katılmıştı.

DHA

ege , mermi , yunanistan , gerçek , tatbikat