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  1. 25 Nisan 2017 14:09

Yunanistan darbeci askerler için kararı açıkladı

Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Türkiye'den kaçan darbeciler için yapılan iade talebini reddetti.

Yunanistan darbeci askerler için kararı açıkladı
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Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 3'ünün iadesinin talebini reddetti. Yüksek Mahkeme Yunanistan'a kaçan ve sığınma talebinde bulunan askerlerin Türkiye´ye iadesini kabul etmedi. Böylelikle Türkiye'nin ikinci iade talebi de reddedildi.

İADE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

15 Temmuz darbe girişimin ardından 8 darbeci helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Darbecilerden 3’ü bugün temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yunan savcı, hakim karşısına çıkan Abdullah Yetik, Feridun Çoban ve Süleyman Özkaynak’ın iade talebini reddetti.

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