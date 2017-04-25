Yunanistan darbeci askerler için kararı açıkladı

Yunanistan Temyiz Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 3'ünün iadesinin talebini reddetti. Yüksek Mahkeme Yunanistan'a kaçan ve sığınma talebinde bulunan askerlerin Türkiye´ye iadesini kabul etmedi. Böylelikle Türkiye'nin ikinci iade talebi de reddedildi.
İADE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
15 Temmuz darbe girişimin ardından 8 darbeci helikopterle Yunanistan’a kaçmıştı. Darbecilerden 3’ü bugün temyiz mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yunan savcı, hakim karşısına çıkan Abdullah Yetik, Feridun Çoban ve Süleyman Özkaynak’ın iade talebini reddetti.