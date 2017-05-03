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  1. 03 Mayıs 2017 18:13

Yunanistan darbeci askerlerle ilgili flaş karar

Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yapılan iade talebi yine reddedildi.

Yunanistan darbeci askerlerle ilgili flaş karar
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Yunan mahkemesi, 15 Temmuz'dan sonra helikopterle Türkiye'den kaçan sekiz askerden üçü için yapılan yeni iade talebini kabul etmedi. Mahkeme, geçen hafta da diğer üç asker hakkında aynı kararı vermişti.

Yunanistan'a kaçan darbeci askerler için yapılan yeni iade başvurusu da reddedildi.

Reuters haber ajansı, Yunan mahkemesinin üç askerle ilgili hükmünü açıkladığını bildiriyor. Mahkeme, askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi talebini reddetti. Mahkemenin Türkiye'ye vermediği firari FETÖ'cülerin isimleri Bilal Kurugül, Gencay Böyük ve Ahmet Güzel.

Geçen hafta da diğer üç firari asker Abdullah Yetik, Feridun Çoban ve Süleyman Özkaynak için aynı karar verilmişti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra 16 Temmuz sabahı helikopterle Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü sekiz asker, şimdiye kadar birçok kez mahkemeye çıktı. Yunan yargısı, Türkiye'nin iade talebini birçok kez geri çevirdi.

Son olarak iade talebinin Ocak 2017'de üst mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine Türkiye yeni bir talepte daha bulunmuştu.

Yunanistan'daki yerel mahkemeler Türkiye'nin ilk başvurusunda üç askerin Türkiye'ye iadesi yönünde karar verse de üst mahkeme sonradan bu kararı bozmuştu.

Firari FETÖ'cü askerler hakkında Türkiye'de yakalama kararı bulunuyor.

Milliyet

karar , darbeci asker , asker , yunanistan