Yunanistan Ege'de insanlığı öldürdü!

İngiltere’nin çok okunan saygın gazetelerinden The Times, Ege Denizi’nde Yunanistan’ın sistematik bir şekilde mülteci ve göçmenlere uyguladığı şiddeti uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Dünya üzerinde en çok mültecinin barındığı ülkelerden biri olan Türkiye’yi sık sık eleştiren ve Avrupa Birliği’ni kışkırtmaya çalışan Yunanistan’ın Ege Denizi üzerinden yeni bir hayata yelken açmaya çalışan mültecilere uyguladığı insanlık dışı uygulama ifşa oldu.

The Times’ın ele geçirdiği görüntülerde balaklavalı (maskeli) iki adam erkek, kadın ve çocukların olduğu plastik bir bota saldırırken görülüyor. Silahlı olduğu görülen adamlar aracın arka tarafındaki motoru sökerek teknenin akıntıya kapılmasına sebep oluyor.

Bu sırada Yunanistan’a ait sahil güvenlik teknesinin, mülteci teknesinin etrafında hızla dönerek akıntıyı değiştirmeye çalıştığı görülüyor. Gazete, Yunan sahil güvenlik birimlerinin böylelikle teknenin hızla Türkiye karasularına girmesini amaçladığını yazdı.

“YUNANLAR BİZİ GERİ İTİYOR”

Yaşanan panik ve arbede sırasında bazı mülteciler tekneden atlayarak yüzerek tekneyi tekrar Yunan karasularına çekmeye çalıştığı aktarılırken videoyu çeken adam, “Yunanlar geri geliyor bizi tekrar ittirecekler. Açıkça görülüyor bizi tekrar Türkiye’ye doğru ittiriyorlar. İki gün ve bir gecedir buradayız” dedi.

Videonun geçen hafta içinde Midilli açıklarında çekildiği belirtilirken The Times, “Benzer görüntü ve olayların Türkiye sahillerine yakın diğer Yunan adalarının etrafında da görüldüğüne dair raporlar var” ifadesini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca mültecilere bu şekilde “geri ittirme” uygulamasının yapılması yasak. The Times, Yunan yetkililerin konuyla ilgili bir açıklama yapmadığını yazarken, “Yunanistan Mart ayının başından beri bu uygulamayı daha da artırdı” yorumunu yaptı.



