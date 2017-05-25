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  4. 25 Mayıs 2017 19:12

Yunanistan eski Başbakanına bombalı saldırı !

Yunanistan eski Başbakanı Lukan Papadimos uğradığı bombalı saldırıda yaralandı.

Yunanistan eski Başbakanına bombalı saldırı !
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Yunanistan Eski Başbakanı Papadimos bombalı saldırıda yaralandı.

Yunanistan'da eski başbakanlardan Papadimos'a bombalı saldırı düzenlendi. Papadimos'un, seyir halindeyken içinde bulunduğu otomobilde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralandığı bildirildi.

LUKAS PAPADİMOS KİMDİR?

69 yaşındaki Lukas Demetrios Papadimos, 1994-2002 yılları arasında Yunanistan Merkez Bankası'nda müdürlük, 2002-2010 yılları arasında da Avrupa Merkez Bankası Başkan yardımcılığını yaptı. Papadimos, 2011- 2012 yılları ise Yunanistan Başbakanlığı görevini yürüttü.

AA

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