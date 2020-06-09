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  4. 09 Haziran 2020 12:42

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye tehdit

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hedef aldı. Yunan general, ''Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek'' dedi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye tehdit
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını hazmedemeyen Yunanistan haddini aşan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Yunan Genelkurmay Başkanı, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" sözleriyle gülünç ifadeler kullandı.

YUNANİSTAN PROVOKASYONLARINI SÜRDÜRÜYOR
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hazmedemeyen, hem Akdeniz hem de Ege'de TSK karşısında küçük duruma düşen Yunanistan, Türkiye'yi provoke etmeye yönelik söylemlerini sürdürüyor. Son provokatif açıklama Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'tan geldi.

YUNAN GENERALDEN HADDİNİ AŞAN AÇIKLAMALAR
Star'ın haberine göre, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmalarını başlatacağını duyurmasının hemen ardından Yunan televizyonuna konuşan Yunan general Floros, "Yunan askerleri Türklerin yolunu kesecek" sözleriyle haddini aşan açıklamalarda bulundu.

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