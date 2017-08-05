Yunanistan, işgal ettiği iki adamıza daha üs kurdu

İşgal ettiği İzmir, Aydın ve Muğla'ya bağlı adalarda 10 askeri üs kuran Yunanistan, şimdi de Muğla- Koçbaba ve Muğla- Ardıççık adalarında 2 üs daha kuruyor. Bu üslerdeki asker sayısını da 5 binin üzerine çıkarıyor.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre Yunan Savunma Bakanlığı, 27 Nisan 2017'de, Koçbaba ve Ardıççık adalarında, güneş ve rüzgar enerji santralleri kurdu. Santrallerin açılış törenine Tuğgeneral Dimitri Houpi de katıldı. Askeri üslerin alt yapı çalışmalarını tamamlayan ve hiçbir engelle karşılaşmayan Yunanistan, diğer üslerdeki gibi adalara yerleşmeye başladı.

"ÜSLERİN TEZKERESİ YOK"

Adalarımızda 13 yıldır faaliyette olan 10 Yunan askeri üssünün, devreye girecek iki üsle birlikte 12'ye yükselmesini gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Yunan askerinin Türk topraklarında bulunabilmesi için tezkere gerekiyor. Yunan askeri üslerinin tezkeresi nerede? 13 yıldır faaliyette olan 10 Yunan Askeri üssü ile açılış hazırlığı yapılan 2 Yunan Askeri üssünün hesabını Türk Milletine vermek zorundadırlar” dedi.

"İKİ VALİ, İKİ BAŞKAN VAR"

Hükümet yetkililerinin “tek bayrak, tek devlet” vurgusu yaptığını hatırlatan Ümit Yalım sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak İzmir, Aydın ve Muğla illerimiz birisi Türk diğeri Yunan olmak üzere ikişer vali ve ikişer belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Türk kamuoyunun en çok sorduğu ‘18 Türk adası ve 1 Türk kayalığı neden Yunan askerine teslim edildi?', ‘İzmir'de denize döktüğümüz Yunan askerleri, neden İzmir'e yeniden yerleştirildi?' sorularının cevabı verilmeli. Bugüne kadar bu sorulara cevap verilmemesi endişeleri daha da artırıyor” dedi.

YUNAN ASKERLERİ ÜSTE ATIŞ EĞİTİMİ YAPIYOR

Tuğgeneral Dimitri Houpi, Türkiye'de konuşlu Yunan askeri üslerinin komutanı olarak görev yapıyor. Yunan Tuğgeneral Houpi, 18 Haziran 2017'de Muğla Kalolimnoz Adası'na gelerek adada konuşlu Yunan Kara Üssündeki askerleri denetledi. Burada gerçek mermilerle atış eğitimi yapan Yunan askerleri ile birlikte fotoğraf çektirdi.