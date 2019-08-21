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  4. 21 Ağustos 2019 18:02

Yunanistan mültecilere tıbbi yardımı kesti

Yunanistan'da Kiriakos Mitsotakis hükümeti mültecilere ücretsiz sağlık hizmetini askıya aldı. Artık ücretsiz sağlık hizmetinden Yunanistan vatandaşları, Helen kökenliler ve AB yurttaşları olacak.

Yunanistan mültecilere tıbbi yardımı kesti
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Yunanistan’da geçen ay iktidara gelen Yeni Demokrasi, muhafazakar yüzünü toplumsal ve siyasi yaşantının her kesitinde hızlı bir şekilde gözler önüne seriyor. Kiriakos Mitsotakis hükümeti Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yeni bir genelge ile, ekonomik kriz yıllarında komşu ülkede sosyal sigortadan mahrum bırakılan vatandaşlara ve Yunanistan’a sığınan ancak gerekli yasal dokümanlara sahip olmayan insanlara yönelik sunduğu ücretsiz sağlık hizmetini kesti.

Yeni Demokrasi iktidarının kararına göre önümüzdeki süreçte, Yunanistan’da yasal yoldan bulunan ancak ülkeleri ile Yunanistan arasında sosyal sigorta alanında ikili anlaşması bulunmayan insanlara sağlık hizmeti sunulmayacak. Ayrıca, komşu ülkede oturma iznine sahip olmayan insanlar ücretsiz temel sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak. Atina bu kararı özellikle yaz aylarında milyonlarca yabancı yurttaşın, ülkenin köhneleşmiş sağlık sistemi üzerinde yarattığı ağırlığı hafifletmek için aldığını öne sürüyor.

Yeni karara göre önümüzdeki süreçte ücretsiz temel sağlık hizmetlerinden sadece Yunanistan vatandaşları, Helen kökenliler ve AB yurttaşları faydalanabilecek.

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