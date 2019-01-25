Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
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  4. 25 Ocak 2019 17:07

Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor

Yunan Parlamentosu, Makedonya ile yaklaşık 28 yıldır devam eden isim sorununun çözümüne yönelik varılan anlaşmayı onayladı.

Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
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Komşu ülkenin isminin "Kuzey Makedonya" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşması" Yunan Meclisi Genel Kurulunda görüşüldü.

Toplam 300 sandalyeli meclisteki oylamada 153 milletvekili anlaşma lehinde oy kullanırken, 146 milletvekili anlaşmaya "hayır" dedi. Bir milletvekili ise çekimser kaldı.

Anlaşma, iktidardaki SYRIZA'nın 145 milletvekilinin tamamının yanı sıra diğer partilerden 8 milletvekilinin desteğiyle meclisten geçti.

Anlaşmanın Yunanistan tarafından da onaylanmasının ardından iki ülke de sorumluluklarını yerine getirmiş oldu. Böylece Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.

AA

makedonya , yunanistan
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