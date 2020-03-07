Yunanistan polisi sınırda hamile göçmeni vurdu

Türkiye'nin Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenleri artık engellemeyeceğini açıklamasının ardından Türkiye-Yunanistan sınırına binlerce göçmen akın etti.

Yunanistan bu göçmenlerin ülkelerine geçmemesi için şiddet kullanıyor.

Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki Karaağaç ilçesinde geçici bir kamp alanı oluşturuldu.

Binlerce göçmen sınıra sıfır noktada yer alan bu kamp alanında bekliyor.

Gazetecilerin girişine izin verilmeyen kamptan karşıya geçmek isteyen göçmenler Yunanistan sınır polisinin biber gazı, tazyikli su veya mermi kullanarak yaptığı müdahaleyle karşılaşıyor.

Dün de Yunanistan'a geçmek isteyen çok sayıda mülteci bu müdahale nedeniyle yaralandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre vurulanlar arasında kampta bekleyen hamile bir göçmen de bulunuyor.

Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği kadın, hastaneye sevk edildi.

Bölgeye basın mensuplarının girişine izin verilmediği için sağlıklı bir bilgi alınamıyor.