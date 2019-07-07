Yunanistan sandık başında

Yunanistan'da halk yeni dönem milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi saat 19.00'da sona erecek. İlk sonuçların saat 21.00'de gelmesi bekleniyor.

Yunanistan'da yaklaşık 10 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçime, 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 seçim barajının bulunduğu Yunanistan'da partiler Meclis'teki 300 sandalye için yarışıyor. Seçime, Batı Trakya Türk azınlığından çeşitli partilerin listelerinde bulunan 17 aday da katılıyor.

Erken genel seçimlerde Başbakan Aleksis Çipras'ın en büyük rakibi Kiryakos Miçotakis. Anketlere göre Çipras'ın işi zor zira eski başbakanlardan Konstantin Miçotakis'in oğlu olan Kiryakos Miçotakis, özellikle ekonomi ve göçmenlerle ilgili vaatleriyle seçimin favorisi görülüyor.