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  4. 16 Mart 2018 12:43

Yunanistan, Türkiye'yi üçüncü kez reddetti !

15 Temmuz darbe girişiminde Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yeni bir gelişme var. Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti.

Yunanistan, Türkiye'yi üçüncü kez reddetti !
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Atina darbeci askerlerin Türkiye'ye üçüncü iade talebini de reddetti. 

Atina İstinaf Mahkemesi, Yunanistan'a kaçan darbeci askerlere ilişkin Türkiye'nin üçüncü iade talebini de reddetti. 

Yunan mahkemeleri, Türkiye’nin önceki iki iade talebini reddetmişti. Yunan Yargıtayı ise darbeci askerlerin Türkiye’de adil bir yargılamadan geçirilmeyeceği iddiasıyla, iadelerini reddetmişti. 

8 askerin Yunanistan’a iltica talepleri konusundaki süreç ise Yunan hükümetinin itirazı üzerine askıda bulunuyor.

YUNANİSTAN'DA YARGILANABİLİRLER AÇIKLAMASI 

Yunan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, Türkiye talep ederse 8 firarinin 15 Temmuz darbe girişiminde yer aldıklarını kanıtlayan delilleriyle birlikte Yunanistan'da yargılanabileceklerini açıklamıştı.

Yunanistan'a kaçan darbecilerin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktıYunanistan'a kaçan darbecilerin kaçış anlarının görüntüleri ortaya çıktı

 

 

AA

darbeci asker , yunanistan , mahkeme
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