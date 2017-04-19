Yunanistan'a ait helikopter düştü: 5 ölü

Yunanistan Hava Kuvvetleri’ne ait UH-1H tipi helikopter bu sabah Larisa şehrinden Kozani’ye giderken radarlardan kayboldu. Helikopterin dağa çarparak düştüğü ve içinde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.



5 yolcu taşıyan helikopteri aramak üzere 1 Super Puma, 1 Agusta Bell ve İtfaiye’ye ait CL-415 tipi helikopter seferber oldu.

5 KİŞİ ÖLDÜ

Şimdiye kadar devam eden arama operasyonu Sarandaporo bölgesinde odaklandı. Gelen ilk bilgilere göre helikopterin dağa çarptığı ve içinde bulunan 5 kişinin öldüğü belirtildi.

Helikopterin içinde, Yunanistan 1.Ordu Komutanı Yardımcısı'nın olduğu da bildirildi.