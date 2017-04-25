Yunanistan'a firar eden FETÖ'cü askerlerle ilgili flaş gelişme

Türkiye ile Yunanistan arasında krize yol açan firari askerlerle ilgili süreç devam ediyor.

FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen firari askerlerin Türkiye'ye iade edilmesi Yunan mahkemelerinin verdiği kararla engellendi. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu işin peşini bırakmadı.

Yunan hakimler, iltica talebinde bulunan askerleri “iade etmeme” kararı almış; Türkiye’de kötü muamele görebilecekleri ve insan haklarının diğer tüm haklardan üstün olduğu gerekçesiyle bu yönde karar verdikleri bildirilmişti.

Yunanistan’da çıkan Yargıtay kararının hemen ardından 30 Ocak 2017’de Türk makamları yeniden iade talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine bugün Süleyman Özkaynakçı, Abdullah Yetik ve Feridun Caban isimli askerler, avukatları Hristos Milonopulos ve Omiros Zelios eşliğinde tekrar mahkeme karşısına çıkacaklar.