Yunanistan'a kadın cumhurbaşkanı geliyor

Yunanistan’da, görev süresi mart ayında dolacak olan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos’un yerine kadın yargıç Katerina Sakellaropoulou aday gösterildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Sakellaropoulou’nun adaylığını “Ülkemizin en üst düzey pozisyonunda saygın bir Yunan kadınının bulunmasının vakti geldi” diyerek duyurdu.

Miçotakis, Yunanca’da dilbilgisi açısından ‘vatandaş’ sözcüğünün cinsiyetinin erkek, ‘demokrasi’, ‘Yunanistan’ ve ‘ilerleme’ sözcüklerinin ise kadın olduğuna dikkat çekerek, “Ve [bu sözcükler] bizi büyük bir sıçrama yapmaya çağırıyor” dedi.

‘ADALET VE MODERN YUNAN KADINI ONURLANDIRILIYOR’

64 yaşındaki kadın yargıç ise adaylığı kabul ederken, Başbakan’ın bu kararının ‘adaleti ve modern Yunan kadınını onurlandırdığını’ söyledi. Şu an Danıştay Başkanlığı yapan Sakellaropoulou, seçilmesi halinde Yunanistan’ın ilk kadın cumhurbaşkanı olacak. Sakellaropoulou, cumhurbaşkanlığına aday gösterildiği için Danıştay Başkanlığı görevinden ayrıldığını da açıkladı.

1956 yılında Selanik’te doğan Sakellaropoulou, ülkenin ilk kadın Danıştay Başkanı sıfatını da taşıyor. Sakellaropoulou, Atina Üniversitesi’nin hukuk fakültesinden mezun olduktan Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nde anayasa ve idare hukuku üzerine yüksek lisans yaptı. Çevre sorunlarına ilgisi ve bu konudaki makaleleriyle tanınan Sakellaropoulou, çevre yasalarını üzerine çalışan bir vakfın da başkanı.

SEÇİLME SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Yunanistan’da cumhurbaşkanlarını 300 üyesi bulunan parlamento seçiyor. İlk oylamada gerekli olan 200 oyu alamayan bir aday için toplamda beş kez oylama yapılabiliyor. Son oylamada seçilebilmek için 151 oy yeterli oluyor.

Sakellaropoulou’yu aday gösteren Kiryakos’un muhafazakâr partisi Yeni Demokrasi’nin 158 sandalyesi bulunuyor. Bu nedenle, kadın yargıcın seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

ÇİPRAS: BAŞARISIZLIKLARINI UNUTTURMAK İSTİYORLAR

Geçtiğimiz temmuz ayındaki seçimlerde iktidarı Miçotakis’e kaptıran solcu Syriza’nın lideri Aleksis Çipras ise Miçotakis’i kadın bir aday göstererek ‘dikkat dağıtmakla’ eleştirdi. Çipras, hükümetin “dikkatleri Libya ve göçmen krizlerinde yol açtığı fiyaskodan başka yöne çekmeye çalıştığı” eleştirisi getirdi. Syriza, sadece bir dönem görev yapmış olan Pavlopoulos’un cumhurbaşkanlığını, yeniden aday gösterilmesi halinde destekleyeceklerini açıklamıştı.