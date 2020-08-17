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  4. 17 Ağustos 2020 15:08

Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın güneyinde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina'da da hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Yunanistan'da 5.1 büyüklüğünde deprem
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Yunanistan'ın güney kesimlerinde 5.1 şiddetinde bir deprem gerçekleştiği bildirildi. 

Yerel saatle 10.27'de gerçekleşen depremin derinliği 90 kilometre olarak açıklanırken büyüklüğünün ise 5 olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları sarsıntının Atina'da da hissedildiğini aktardı. 

Atina'daki Ulusal Jeoloji Gözlem Enstitüsü'nden yapılan açıklamada  deprem Hydra Adası'nın 53 kilometre güneydoğusunda gerçekleşti.

Uzmanlar can ve mal kaybı olmadığını açıklarken depremin derinliğinin 90 kilometre olmasının hasar yaşanmamasında etkili olduğunu açıkladı. 

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deprem , yunanistan , atina
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