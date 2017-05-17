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  4. 17 Mayıs 2017 18:21

Yunanistan'da bakanlık binasını bastılar

Yunanistan'da kamu ve özel sektör çalışanları kemer sıkma politikalarını protesto etmek için greve gitti.

Yunanistan'da bakanlık binasını bastılar
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Yunanistan'da, kamu ve özel sektör çalışanları, hükümetin kemer sıkma önlemlerine ilişkin yaptığı anlaşmayı protesto etmek için 24 saatlik greve gitti. Ülkede hayatı felç oldu.  Polisler Maliye Bakanlığı  binasını işgal etti.

Yunanistan Kamu Çalışanları Federasyonu, İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu  ve Mücadeleci İşçi Kolları Birliğinin çağrısıyla gerçekleştirilen greve kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra  serbest meslek grupları da katıldı.

Grev dolayısıyla başta hava ve deniz ulaşımı olmak üzere birçok alanda  hayat durma noktasına geldi. Başkent Atina'da şehir içi otobüs, troleybüs,  tramvay ve metro çalışanlarının iş bırakması toplu taşımada büyük aksaklıklara  yol açtı.

Genel grev dolayısıyla gemiler limanlarda bağlı kalırken iç ve dış  hatlarda çok sayıda uçak seferi iptal edildi.

Grev süresince devlet  dairelerindeki hizmetlerde aksamalar yaşanırken, mahkemelerde duruşmalar  ertelendi, tiyatro gösterileri iptal edildi.

Üreticiler ile pazarcıların da  grevde yer alması nedeniyle tüm ülkede bugün halk pazarları kurulmadı.  Hastanelerin ise sadece acil servisleri hizmet veriyor.

Grev kapsamında Atina'da iki ayrı yerde gerçekleşen protestolara binlerce vatandaş katıldı. Göstericiler yapılan konuşmaların ardından "Yeter, daha fazla dayanamıyoruz" yazılı pankartlar  eşliğinde parlamentonun bulunduğu Sintagma Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında Panepistimiyu Caddesi'nde yüzleri maskeli bir grubun  canlı yayın araçlarına saldırması üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin  müdahale ettiği olayda devlet televizyonu ERT'ye ait bir aracın camları  kırılırken, çevredeki bazı mağazaların vitrinlerinde hasar meydana geldi.

Sintagma Meydanı'nda da bir grup göstericinin emniyet güçlerine taş ve  sopalarla saldırması üzerine polis göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahalede  bulundu.

Polisi aşmak isteyen göstericilerin elinde çekiç ve kemerler olduğu, fişeklerle polsileri hedef aldıkları görülsü.

Atina'da güvenlik önlemleri kapsamında şehir merkezindeki birçok cadde  trafiğe kapatılırken, ülkenin ikinci büyük kenti Selanik ve bazı büyük kentlerde de benzer gösteriler yapıldı.

Sendikaların, yeni anlaşmanın parlamentoda oylanacağı yarın akşam saatlerinde de Sintagma Meydanı'nda toplu gösteri düzenleyeceği açıklandı.

Denizciler greve devam etme kararı aldı

Öte yandan greve katılan bazı serbest meslek grupları, taleplerinin  hükümet tarafından karşılık görmediği gerekçesiyle eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Denizcilerin, genel grev kapsamında dün başlattıkları 48 saatlik iş  bırakma eyleminin, 48 saat daha uzatıldığı açıklandı.

Denizcilerin grevi  nedeniyle dün sabahtan itibaren tüm gemilerin limanlarda bağlı kaldığı, ana kara  ile Adalar arasındaki gemi bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Avukat ve noterlerin grevi sürdürme kararı nedeniyle yarın da  mahkemelerde duruşmaların yapılmayacağı belirtildi.

Polisler Maliye Bakanlığını işgal etti

Hükümetin kreditörler ile yaptığı ek kemer sıkma önlemleri kapsamında  maaşlarda yapılan kesintileri protesto eden bir grup polis memuru Maliye Bakanı  Vekili Yorgos Huliarakis'in bakanlıktaki odasını bastı.

Sahil güvenlik görevlileri ve itfaiyecilerin de destek verdiği  polisler, Atina'daki Likavitos tepesine Yunanca ve Almanca olarak "Sayın Çipras ve Merkel, bir polisin hayatı ne kadar eder?" yazılı büyük bir pankart astı.

grev , bina , yunanistan , bakanlık