Yunanistan'da felaket! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Selanik yakınlarında yaşanan fırtınada ikisi çocuk altı kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin tamamının Çekya, Romanya ve Rusya’dan gelen turistler olduğu belirtildi.

Öte yandan, dördü ağır olmak üzere 108 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken, çok sayıda itfaiye ve sivil savunma ekibi bölgeye sevk edildi.

RÜZGAR CAN ALDI

Yeni Kamu Güvenliği Bakanı Mihalis Hrisohoidis, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, “Bölgede sel değil ağaçları deviren şiddetli rüzgar ve fırtına vardı. İnsanların ölümüne bu neden oldu” dedi.

Anadolu Ajansı’nın Yunan basınından aktardığına göre, Romanyalı sekiz yaşındaki bir çocuk ve annesi bulundukları restoranın tavanının çökmesi ile hayatını kaybetti.

Öte yandan, 54 yaşındaki bir Rus ve iki yaşındaki oğlu devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Çekya vatandaşı ailenin iki üyesi ise karavanın rüzgar nedeniyle devrilip sürüklenmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.



