Yunanistan'da kritik istifa !

Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias, Makedonya'yla ilgili anlaşmazlık yüzünden istifa etti. Savunma Bakanı Kammenos'la çok sert bir tartışmaya giren Kocias, Başbakan Çipras'ın sessiz kalmasına öfkelenip istifa kararı aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, dakikalar önce istifa etti.

Başbakan Aleksis Çipras Kocias'ın istifasını kabul etti. Hükümetten yapılan açıklamada, Makedonya ile yapılan isim konusundaki Prespa anlaşmasına ilişkin tüm çabaların bundan sonra Başbakan Çipras tarafından üstlenileceği açıklandı.

Kocyas'ın Makedonya sorununda ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle istifa ettiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanı, dünkü kabine toplantısı Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Makedonya'nın ismi üzerine çok sert bir tartışmaya girmişti.

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Kammenos Kocias'ı Macar asıllı Amerikalı milyarder George Soros'un 'adamı' olmakla ve bakanlığın fonlarını yanlış yönetmekle suçladı. Eski Dışişleri Bakanı ise, Çipras'ın bu ithamlar karşısında sessiz kalmasına öfkelendi.

Makedonya anlaşmasına karşı çıkan ve hükümete bu konuda destek vermeyeceğini ifade eden Kammenos, geçen hafta Washington'a düzenlediği ziyarette Makedonya ile gerçekleştirilen isim anlaşmasına alternatif plan sunduğunu açıklamıştı.

Kammenos'un hamlesi, başta Kocias olmak üzere birçok SYRIZA'lı hükümet yetkilisinden tepki toplamıştı.

Sol oluşumların birleşimiyle kurulan SYRIZA'nın üyesi Kocias ve kendisiyle ortak hareket eden milletvekillerinin desteğini çekmesi halinde hükümetin düşebileceği belirtiliyor. Çipras'ın konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.