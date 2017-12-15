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  4. 15 Aralık 2017 23:40

Yunanistan'da ''Kudüs'' kararı !

Yunanistan'da yüzlerce kişi ABD'nin "Kudüs" kararını protesto etti.

Yunanistan'da ''Kudüs'' kararı !
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da yüzlerce kişi, ABD'nin  Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Bazı sol gruplar ve başkentte yaşayan Filistinlilerin çağrısıyla bir  araya gelen yüzlerce kişi, Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'ndan ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

"Filistin'e özgürlük" pankartları taşıyan ve "Kahrolsun İsrail"  şeklinde slogan atan gruptakiler, İsrail'in Atina'daki Büyükelçiliğinin  kapatılması çağrısında bulundu.

Gösteri sırasında güvenlik önlemi alındığı gözlendi.

AA

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