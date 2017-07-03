Yunanistan'dan ''ateş açıldı'' olayına açıklama
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  4. 03 Temmuz 2017 21:13

Yunanistan'dan ''ateş açıldı'' olayına açıklama

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'nde yaşanan "Türk gemisine ateş açıldı" olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Yunanistan'dan ''ateş açıldı'' olayına açıklama
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Yunan Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada, kimliği meçhul bir şahsın Rodos Limanı Müdürlüğü’nü arayarak Türk gemisi M/V ACT’nin uyuşturucu taşıdığına ilişkin telefon ihbarı yaptığı ve bunun üzerine harekete geçildiği aktarıldı.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre açıklamada, M/V ACT adlı gemi Rodos adasının 3.5 mil kuzeybatısında Yunan karasuları içinde seyrederken, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin geminin yükünün denetlenmesi için kaptandan geminin rotasını Rodos’un Trianton limanına çevirmesini talep ettiği belirtildi.

“Kaptan, emirlere ve sesli sinyal uyarılarına riayet etmeyince uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada, “Gemi yine de durmadı ve Türk karasularına doğru ilerledi. Yunan Sahil Güvenliği, Yunan karasuları sınırına kadar gemiyi takip etti.

Konuyla ilgili olarak Türk makamları haberdar edildi” ifadeleri kullanıldı.

Hürriyet

yunan sahil güvenliği , yunanistan , ihbar , atina , uyuşturucu