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  4. 13 Haziran 2017 16:16

Yunanistan'dan flaş karar ! İki köy taşınıyor...

Ege Denizi'nde meydana gelen depremden en çok etkilenen bölge olan Midilli Adası için flaş bir karar alındı.

Yunanistan'dan flaş karar ! İki köy taşınıyor...
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Ege Denizi’nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara yol açtığı,1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki toplam 1850 kişinin yaşadığı Vrisa ve Plomari köylerinin boşaltılmaya başlandığı bildirildi.

Yunanistan’ın ’www.lesvosnews.gr’ internet sitesinin haberine göre, dünsaat 15.28’de, Ege Denizi’nde meydana gelen deprem, Yunanistan’ın Midilli Adası’nı vurdu. Onlarca ev ve işyeri ile okullardahasar meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi 44 yaşındaki Helen Valeyi yaşamını yitirirken, 34 kişi de yaralandı. Valeyi’nin enkaz altındaki cesedinin köpeği tarafından bulunduğu öğrenildi. Depremde, zarar gören okullar tatil edildi, sınavlar ertelendi. Asker ve polis, yıkılan ev ve işyerlerinde önlemleri arttırırken, bazı köprü ve yolların da depremde kullanılamaz hale geldiği, onlarca küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi.

Depremde en büyük hasar, adadaki Vrisa ve Plomari köylerinde yaşandı. Enkaz altında kalan başka kişilerin de olabileceği düşünülerek arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Depremin en büyük hasarı verdiği toplam 1850 kişinin yaşadığı Vrisa ve Plomari köylerinin tamamen boşaltılmasına başlandı. Buradaki depremzedelerin Midilli merkezde kurulan çadır kentte ve adadaki pansiyonlara yerleştirildiğine de haberde yer verildi. Adada, 100 kişilik bir ekiple hasar tespit ve yardım çalışmalarına başladığı kaydedildi.

DHA

deprem , midilli adası , köy , taşınma