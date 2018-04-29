Yunanistan'dan küstah açıklama

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras başta olmak üzere Yunan yetkililerin son dönemde Türkiye karşıtı söylemi yoğunlaşırken, Atina’dan flaş bir karar geldi. Gerilimin üst seviyede olduğu Ankara-Atina hattında sıcak bir gelişme yaşanırken, Yunan hükümeti mevcut F-16’larını yenileme kararı aldı.

F-16 savaş uçaklarının modernizasyonu, Başbakan Alexis Çipras’ın Ekim ayında Beyaz Saray’a düzenlediği ziyaret sırasında gündeme gelmişti. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Çipras’ın başkanlık ettiği Hükümet Savunma ve Dışişleri Konseyi’nin (KYSEA) 85 adet F-16’nın modernizasyonuna oy birliği ile onay verdiği duyuruldu.

Öte yandan gelişmeye Yunan basını geniş yer ayırdı. Ülkenin çok satan gazetesi Ta Nea, “Modernizasyon tamamlandığında, Silahlı Kuvvetler’in gücünü ve ülkenin askeri kabiliyetini, Türkiye ile tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde artırması bekleniyor” yorumunu yaptı.

Ülkenin çok satan gazetelerinden Kathimerini’nin İngilizce edisyonunda ise, “Yunanistan bir süredir filosunu güçlendirmek istiyordu. Çünkü Türkiye’nin kullanmaya başladığı F-35 jetlerine karşı güçsüz kalıyordu filo” ifadesi kullanıldı.



Atina yönetimi, ABD’nin Yunanistan’ın yeni ödeme planını kabul ettiğini açıkladı, ancak planın detayları hakkında bilgi vermedi. Yunanistan ekonomisi için üçüncü kurtarma paketi programı Ağustos 2018’de sona eriyor. Reuters’a konuşan bir savunma bakanlığı yetkilisi 3 jetin ABD’de, diğerlerininse Yunanistan’da yenileneceğini söyledi ve toplam masrafın 1,2 milyar euro olacağını kaydetti. Hükümet geçen yıl modernizasyonun 110 milyon eurolar halinde 10 yıldan fazla bir sürede taksitle ödeneceğini açıklamıştı.

