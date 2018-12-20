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  4. 20 Aralık 2018 00:08

Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Apostolakis, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'dan küstah Türkiye açıklaması
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Yunan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu söyledi ve "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" şeklinde skandal bir açıklamada bulundu.

Noel yortuları nedeniyle Savunma Bakanlığı basın mensupları için düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu ve ABD’nin de aynı amacı güttüğünü belirtti. Apostolakis, “Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerlebir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir” şeklinde konuştu.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre, Apostolakis, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesinde uyguladığı baskılara karşı olan Yunanistan’ın Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığından söz etti.

Yunan Genelkurmay Başkanı “Eğer savaşacaksak, ki bunu temenni etmiyoruz ve Türkiye’nin bu yola başvuracağına inanmıyoruz, bizim yanımızda kimse savaşmayacaktır. ABD ve AB ile birlikte Türkiye’nin bu meseleyi oraya kadar vardırmayacağını güvence altına almak istiyoruz.” dedi.

Apostolakis buna rağmen, “ABD’nin Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğini, kendi stratejik çıkarları açısından Türkiye’yi bölgede kendisine en yakın müttefiki olarak görmeye devam edeceğini” de sözlerine ekledi.

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