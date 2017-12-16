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  4. 16 Aralık 2017 12:48

Yunanistan'dan müftü seçimlerine yeşil ışık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Atina ziyaretinde altını çizdiği sorun çözülüyor.

Yunanistan'dan müftü seçimlerine yeşil ışık
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BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre, Yunanistan'ın eğitim ve din işlerinden sorumlu bakanı Kostas Gavroğlu, Batı Trakya'daki Türklerin Müftü seçimleriyle ile ilgili taleplerini hayata geçirmeyi öngören çalışmalara başlandığını açıkladı.

Bakan Gavroğlu, İstanbul'daki Patrik seçiminin din adamı metropolitlerden oluşan Kutsal Sinod seçim kurulu tarafından seçildiğini anımsatarak, benzer bir seçim kurulu yönteminin Batı Trakya'daki Müftü seçimlerinde de uygulanabileceği bir formülün üzerinde çalışıldığını söyledi.

Seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin Batı Trakyalı azınlığın ileri gelenleriyle görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi.

Yunan Başbakan Aleksis Çipras da, Brüksel'deki AB zirve toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında, Müftü seçimleriyle ile ilgili çalışmaların başlatıldığını resmen doğruladı.

Yunan Bakan Gavroğlu, Batı Trakya halkının dini ve Medeni Hukuk arasında seçim yapma hakkını tanıyan yasa tasarısıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Gavroğlu, Yunan hükümetinin Batı Trakya azınlığı arasında bugüne kadar zorunlu olarak uygulanan din kanunları ile Medeni Hukuk kuralları arasında bir seçim yapma hakkını öngören yasa tasarısının, hemen tüm Yunan siyasi partiler tarafından onaylanacağına inandığını söyledi.

Yüzde 70'i müftü nikahını tercih etti

İslam Hukuku'nun tamamen lağvedilmesi ile ilgili taleplerin zamansız olduğuna dikkat çeken Bakan, şu ifadeleri kullandı:

"Dini hukukun lağvedilmesi ile ilgili düşünceler azınlık arasında henüz olgunlaşmamıştır. Son 3 yılda Batı Trakya azınlığının gerçekleştirdiği 2200 evliliğin yüzde 70'i Müftü nezdinde, yani Dini Nikah ile, sadece yüzde 30'u Medeni Nikah ile kıyılmıştır. Bir cemaatin yüzde 70'inin bu arzusunu göz ardı edemeyiz."

 
 Batı Trakya'da yaşayan Müslümanların Yunan devletine haklı olarak güvenmediklerini de dile getiren Gavroğlu, "Yunan devletinin zamanında işlediği hatalardan dolayı bir güvensizlik duygusu yaratılmıştır" diye konuştu.

Hükümetin hem Müftü seçimleri, hem de hukuk kurallarıyla ilgili yasa tasarısına sıcak baktığı gözlemleniyor.

Aleksis Çipras, Yunan devleti tarafından tayin edilen Müftülerin Müslüman azınlığın ezici bir çoğunluğu tarafından benimsenmediğini kabul eden ilk Yunan Başbakanı oldu. Aleksis Çipras, Batı Trakya'da evlendirme, boşanma ve miras gibi konularda müftülükler üzerinden İslam Hukuku'nun uygulanmasını zorunluluk olmaktan çıkarıp, opsiyonel hale getirmek için yasa hazırlığı yapıldığını duyurmuştu.

Çipras ayrıca Yunan vatandaşı Müslümanların Müftülerin seçimle belirlenmesi yolundaki taleplerinin de demokratik haklar çerçevesinde olduğunu belirtmişti.

Aralık ayı başında Yunanistan'a tarihi bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müftü seçimlerinde yaşanan sorunun altını kalın bir şekilde çizmişti.

BBC Türkçe

müftü , yunanistan , recep tayyip erdoğan , atina , batı trakya
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