Yunanistan'dan mülteci zulmüne devam

Yunanistan hükümeti, mültecilere ilişkin yeni bir hamle için harekete geçti.

Uzun zamandır kamplardaki kötü koşullar nedeniyle tartışmalara neden olan Yunan hükümeti, yapılacak yeni kampların kapalı olacağı ve giriş çıkışların serbest olmayacağını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bir bebeğin su kaybından hayatını kaybetmesi ise tartışmaları alevlendirmişti.

Yapılan açıklamaya göre, 27 bin sığınmacıya ev sahipliği yapan Midilli, Sakız ve Samos adalarındaki yerleşkeler kapatılacak.

Bu üç kamp yerine her biri 5 bin sığınmacıya ev sahipliği yapacak yeni ve kapalı merkezler inşa edilecek. Burada tutulan mülteciler, mülteci statüsü verilip ana karaya transfer edilene kadar ya da ülkeye girişleri reddedilip Türkiye’ye geri gönderilene kadar sığınmacılar kilit altında olacak.

Değişiklikleri duyuran Savunma Bakanı Yardımcısı Alkiviadis Stefanis, “Adalardaki kalabalığı dağıtmak şu aşamada önceliğimiz” dedi.

Yunanistan, 2020 başlarına kadar 20 bin sığınmacıyı ana karadaki kamplara taşımayı planlıyor.