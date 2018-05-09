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  4. 09 Mayıs 2018 22:28

Yunanistan'dan yine skandal bir karar daha !

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı eski Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi serbest bırakıldı.

Yunanistan'dan yine skandal bir karar daha !
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Yunanistan'da kısa süre önce gözaltına alınan ve Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı eski Kuşadası Marina Müdürü Haydar Mengi, Avrupa'da yasal olarak ikamet ettiği gerekçesiyle 20 bin avro kefaletle serbest bırakıldı. Mengi TURBAN skandalı olarak bilinen olaydan dolayı ceza almıştı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, Selanik Diavata Cezaevinde tutuklu bulunan 62 yaşındaki Mengi'nin, tutukluluk haline itirazı Selanik İstinaf Mahkemesinde görüşüldü.

Mahkeme, adli kontrol ve yurt dışı yasağı koyduğu Mengi'nin, daimi ikamet yerinin Yunanistanolduğuna ve Avrupa’da yasal şekilde bulunduğuna hükmederek, Türkiye’nin hakkındaki iade talebi görüşülünceye kadar Atina’daki evinde kalmasını kararlaştırdı.

"DOLANDIRICILIK VE GASP"

Mengi'nin, mahkemedeki ifadesinde, “Türkiye’de hakkında çıkarılan mahkumiyet kararının siyasi olduğunu ve baskılar üzerine ülkeyi terk ettiğini” iddia ettiği belirtildi.

Türkiye'ye iade talebine ilişkin belgelerin Türk makamları tarafından tamamlanmasının ardından yeni bir duruşma tarihi belirleneceği kaydedildi.

Mengi ayrıca, 24 Haziran'daki genel seçimlerde Demokrat Parti’den (DP) milletvekili aday adayı olduğuna dair bir belge ibraz etti.

Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı Mengi, hakkında TURBAN skandalı olarak bilinen olaydan dolayı dolandırıcılık ve gasp suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Mengi, geçen ay Yunanistan’ın Makedonya sınırındaki Evzonos Gümrük Kapısı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

AA

yunanistan , kırmızı bülten , haydar mengi , türkiye
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