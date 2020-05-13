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  4. 13 Mayıs 2020 12:28

Yüzüne ''tükürülen'' görevli koronavirüsten hayatını kaybetti!

İngiltere'de korona virüslü kişi tarafından üzerine tükürülen bir tren istasyonu görevlisi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de üzerine tükürülen ve bu nedenle korona virüs kapan kişi hayatını kaybetti. 

Taşımacılık Sendikası TSSA'nın açıklamasına göre solunum yolları hastası olan 47 yaşındaki Belly Mujinga, Victoria tren istasyonunda Mart ayında bir yolcu tarafından tükürüklü saldırıya uğradı ve birkaç gün sonra hastaneye kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.

İŞ ARKADAŞINA DA SALDIRDI 

11 yaşında bir oğlu olan bilet memuru Mujinga, üzerine tükürülmesinden 14 gün sonra, 5 Nisan'da hayatını kaybetti. Açıklamada, Mujnga'nın 29 Nisan'da 10 kişinin katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle toprağa verildiği belirtildi. İngiltere gazeteleri, Belly Mujinga'nın bir iş arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradığını ve bu kişinin de hastalığa yakalandığını yazdı.

Londra polisi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.TSSA hükümetten taşımacılık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemleri artırmasını istedi.
 

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