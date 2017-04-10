Zihinsel engelli gence referandumda zorla oy kullandırdılar

Yurtdışında oy verme işlemi bitti, geriye şaibeler kaldı. Frankfurt'ta, yasak olmasına rağmen zihinsel engelli gence oy kullandırdılar. Görenlerin vicdanı sızladı.



Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Frankfurt'ta Volkan isimli zihinsel engelli genç, oy kullandırılmak üzere Başkonsolosluğa getirildi. Genç yanında biri olduğu halde kabine girdi, yardımla tercih mührünü bastı. Sandık müşahidi, gencin zarf tutan elini yönlendirerek oyunu sandığa attırdı.

Geçen cuma da başka bir zihinsel engellinin oy kullanmasına sandık başkanı imamın izni verdiği öğrenildi. CHP'nin itirazı üzerine, gence oy kullandırılmadı. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu'na göre ‘akıl zayıflığı' bulunanlar, oy kullanamıyor.

CHP, referandum için ''seçim hile timi'' kurdu !

ÇİFTE KİMLİK NUMARASIYLA OY KULLANDI



Frankfurt yakınlarındaki Hanau'dan gelen Gülşen A., oy kullanmak için önce nüfus cüzdanını gösterdi. Kimlik numarasından kontrolde, oy hakkının bulunmadığı görüldü. Gülşen A. bu kez pasaportunu uzattı. Ancak nüfus cüzdanı ile pasaporttaki kimlik numarasının tutmadığı tespit edildi. Buna rağmen Gülşen A., oyunu kullanıp gitti.

SEÇMEN, TERCİH MÜHRÜNÜ CEBİNE ATTI



Adnan İ. isimli kişi oy verdikten sonra ‘tercih' mührünü cebine koyup seçim sandığından ayrıldı. Mührün olmadığını fark eden sandık kurulu üyeleri, hemen Andan İ.'nin peşinden koştu. Siirt- Eruh doğumlu şahıs otomobilin içinde cebinde mühürle yakalandı. Adnan İ. ile birlikte aynı otomobilde bulunan kişinin de kimlik bilgileri tutanağa geçirildi.

Almanya'daki referandum sandığında hile

BAŞKAN KABİNE GİRDİ

Almanya'nın Hannover Kenti'nde ise Türkçe öğretmeni olan Ali O. E. isimli sandık kurul başkanı, engelli bir seçmenle oy verme kabinine girdi. Daha önce CHP'li bir üyeyi tehdit ettiği gerekçesiyle uyarı cezası alan sandık kurul başkanı, oy verme kabinine girmesine itiraz edip kendisini uyaran üyelere tepki gösterdi. “Feriştahına şikayet edebilirsiniz” diye bağırdı.