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  4. 14 Şubat 2018 20:41

Zorunlu askerlik hizmeti geliyor !

FGransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçim kampanyasında dile getirdiği zorunlu askerlik hizmetinin yasalaşması için çalışmalar hızlandırıldı.

Zorunlu askerlik hizmeti geliyor !
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim kampanyası sırasında dile getirdiği zorunlu askerlik hizmetinin yasalaşması için çalışmalar  hızlandırılırken, uygulamanın 15 milyar avroluk bir ek bütçeyi gerektireceği  belirtildi.

Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, zorunlu askerlik hizmetinin yasalaşması konusundaki tartışmalara yer verildi.

Haberde, Macron'un seçim vaatleri arasında olan zorunlu askerlik hizmetine birçok bakanlık tarafından sıcak bakılmadığı, ordunun dışında Gençlik  ve Spor, Eğitim, İçişleri ve Maliye bakanlıklarının, uygulamanın mali ve  yönetimsel külfeti nedeniyle olumsuz görüş bildirdiği kaydedildi.

Organizasyon ve çalışma açısından 2 ila 3 milyar avro civarında bir kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, yapısal düzenlemeler ve inşaat  faaliyetleri için de 15 milyar avroluk bir bütçenin gerekli olacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Macron, uzun süredir savunduğu zorunlu askerlik hizmeti  ile ilgili dün akşam Elysee Sarayı'nda açıklamalarda bulunmuş ve 3 ila 6 ay  arasında bir sürenin belirlenebileceğini kaydetmişti.

Macron'un zorunlu hale getirmeyi istediği askerlik uygulamasının her  yıl 600 ila 800 bin kişiyi ilgilendirdiği dile getirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, vatandaşları askerlik  hizmeti ve savunma konularında bilinçlendirmeyi de hedefleyen değişiklikler üç  aşamadan oluşacak.

Buna göre ilk aşamada 11-16 yaş arasındaki öğrencilere yönelik yılda  bir kere "Yurttaşlık ve Savunma Haftası" etkinlikleri okullarda  gerçekleştirilecek.

İkinci aşamada ise 16 yaşındaki gençler, yaz tatilinde bir hafta  süresince orduya alınarak eğitilecek ve eğitim sonunda "Yurttaşlık Belgesi"  verilecek.

Son aşamadaysa 16-25 yaş arasındaki gençlerin orduya intikal bölümü  yer alıyor. Burada gençlerin orduya kazandırılması yönünde faaliyetler  öngörülüyor.

Fransa, 2015 Paris saldırılarından sonra Gönüllü Askerlik Hizmetini  uygulamaya sokmuş, 18-25 yaş arası kişilerin başvurabildiği uygulamanın, Fransız  ordusuna katılacak ücretli askerlerin seçiminin bir ön aşaması olduğu  belirtilmişti.

Fransa'da zorunlu askerlik hizmeti 1997'de kaldırılmıştı. Tasarının  yasalaşması durumunda 2019'da uygulamaya geçilmesi bekleniyor.

fransa , zorunlu askerlik , macron
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