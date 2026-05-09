  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa'da bir hantavirüs vakası daha! Bir kişi daha karantinada

Avrupa'da bir hantavirüs vakası daha! Bir kişi daha karantinada

Avrupa'da bir hantavirüs vakası daha! Bir kişi daha karantinada
Güncelleme:

Güney Afrika'da bir yolcunun ölümüyle sonuçlanan hantavirüs salgınında yeni rota İspanya oldu. Lüks yolcu gemisi MV Hondius'taki salgınla bağlantılı olduğu düşünülen 32 yaşındaki bir kadın, Alicante'de yüksek güvenlikli bir hastanede tedavi altına alındı.

Atlantik Okyanusu'nda seyreden lüks yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını, uçak yolculukları üzerinden kıtalara yayılmaya devam ediyor. Arjantin çıkışlı salgın bu kez İspanya’da bir yolcuyu karantinaya sürükledi.

Ölen Hastayla Aynı Uçaktaydı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Alicante kentinde yaşayan 32 yaşındaki bir kadının hantavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yapılan ilk incelemelere göre hastanın, geçtiğimiz günlerde Johannesburg'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcu ile aynı uçakta seyahat ettiği belirlendi.

İki Sıra Arkasında Oturuyordu

İspanya Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, durumu yakından takip ettiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Şüpheli vaka, virüsten ölen kişinin uçakta iki sıra arkasında oturuyordu. Temasın sınırlı olduğunu düşünsek de belirtiler üzerine tüm önlemleri aldık. Test sonuçlarının 24 ila 48 saat içinde netleşmesini bekliyoruz."
Gemi Salgınında Can Kaybı 3'e Yükseldi Ushuaia şehrinden 1 Nisan’da demir alan MV Hondius gemisindeki salgında şimdiye kadar 3 kişi yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemiyle bağlantılı en az 5 vakanın kesinleştiğini açıkladı. Hollandalı bir kabin görevlisinin de şüpheli semptomlar gösterdiği ancak testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İspanyol sağlık otoriteleri, uçaktaki diğer yolcuların durumunu ve kadının son temaslarını inceleme altına alırken, Alicia kentindeki hastanede "biyogüvenlik" önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Çöp evden yeni bir hayata: 60 yaşındaki Süleyman amcanın inanılmaz değişimi izleyenleri ağlattı!
Çöp evden yeni bir hayata: 60 yaşındaki Süleyman amcanın inanılmaz değişimi izleyenleri ağlattı!
Son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı
Son erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonuçları açıklandı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
İslam Memiş altın tahminini ve ''geleceğin yatırımı'' dediği ürünü açıkladı
İslam Memiş altın tahminini ve ''geleceğin yatırımı'' dediği ürünü açıkladı
Genç kızı öldürüp yakan caniler 1 ay boyunca plan yapmış!
Genç kızı öldürüp yakan caniler 1 ay boyunca plan yapmış!
Trafik kavgasına karışan polis silahına davrandı!
Trafik kavgasına karışan polis silahına davrandı!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Etiketler Hantavirüs ispanya MV Hondius salgın alicante sağlık haberleri uçak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Beşiktaş tribünlerinden Trabzonspor maçı için şok karar! Beşiktaş tribünlerinden Trabzonspor maçı için şok karar! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Ekonomi kulislerinden sürpriz haber: ''Cep''te taksit sınırlaması limitleri değişiyor! Ekonomi kulislerinden sürpriz haber: ''Cep''te taksit sınırlaması limitleri değişiyor! Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı''
Özgür Özel’den Burcu Köksal çıkışı: ''Kocanı boşa ama partine bunu yapma dedim'' Özgür Özel’den Burcu Köksal çıkışı: ''Kocanı boşa ama partine bunu yapma dedim'' CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Survivor'dan diskalifiye olan Seren Ay'dan ağır sözler: ''İftiracı muhallebi çocuğu!'' Survivor'dan diskalifiye olan Seren Ay'dan ağır sözler: ''İftiracı muhallebi çocuğu!'' Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk ilanı: ''Sana çok aşığım, iyi ki benimsin!'' Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den aşk ilanı: ''Sana çok aşığım, iyi ki benimsin!'' İnterpol’ün en çok arananlar listesindeydi; Türkiye'de yakalandı! İnterpol’ün en çok arananlar listesindeydi; Türkiye'de yakalandı! Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkında beklenmedik son Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu aşkında beklenmedik son Güneşe mola, yağışlara hazır olun: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Güneşe mola, yağışlara hazır olun: Sağanak yağışlar çok kuvvetli geliyor! Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Aydilge’den eşine gelen cinsel içerikli mesajlara isyan: ''Kendi değerinizi bu kadar düşürmeyin!'' Aydilge’den eşine gelen cinsel içerikli mesajlara isyan: ''Kendi değerinizi bu kadar düşürmeyin!''