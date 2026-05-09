Avrupa'da bir hantavirüs vakası daha! Bir kişi daha karantinada

Güney Afrika'da bir yolcunun ölümüyle sonuçlanan hantavirüs salgınında yeni rota İspanya oldu. Lüks yolcu gemisi MV Hondius'taki salgınla bağlantılı olduğu düşünülen 32 yaşındaki bir kadın, Alicante'de yüksek güvenlikli bir hastanede tedavi altına alındı.

Atlantik Okyanusu'nda seyreden lüks yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgını, uçak yolculukları üzerinden kıtalara yayılmaya devam ediyor. Arjantin çıkışlı salgın bu kez İspanya’da bir yolcuyu karantinaya sürükledi.

Ölen Hastayla Aynı Uçaktaydı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Alicante kentinde yaşayan 32 yaşındaki bir kadının hantavirüs belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Yapılan ilk incelemelere göre hastanın, geçtiğimiz günlerde Johannesburg'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı yolcu ile aynı uçakta seyahat ettiği belirlendi.

İki Sıra Arkasında Oturuyordu

İspanya Sağlık Bakanı Yardımcısı Javier Padilla, durumu yakından takip ettiklerini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Şüpheli vaka, virüsten ölen kişinin uçakta iki sıra arkasında oturuyordu. Temasın sınırlı olduğunu düşünsek de belirtiler üzerine tüm önlemleri aldık. Test sonuçlarının 24 ila 48 saat içinde netleşmesini bekliyoruz."

Gemi Salgınında Can Kaybı 3'e Yükseldi Ushuaia şehrinden 1 Nisan’da demir alan MV Hondius gemisindeki salgında şimdiye kadar 3 kişi yaşamını yitirdi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gemiyle bağlantılı en az 5 vakanın kesinleştiğini açıkladı. Hollandalı bir kabin görevlisinin de şüpheli semptomlar gösterdiği ancak testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

İspanyol sağlık otoriteleri, uçaktaki diğer yolcuların durumunu ve kadının son temaslarını inceleme altına alırken, Alicia kentindeki hastanede "biyogüvenlik" önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

