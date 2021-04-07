Avrupa'da bir ilk! Aşı pasaportu uygulamasını başlattılar

Danimarka, aşı pasaportu uygulamasını başlattığını duyurdu. Böylelikle Avrupa'da koronavirüs pasaportu kullanacak ilk ülke oldu.

Danimarka, dün bazı işletmelerin müşterilere yeniden açılmasını sağlayacak koronavirüs (covid-19) pasaportu programı başlattığını açıkladı. Yetkililer, programın isminin Coronapas olduğunu ve tüm yetişkin nüfusun aşılanması beklenen yaz sonuna kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

Coronapas programını dün başlatan Danimarka, Avrupa'da koronavirüs (covid-19) pasaportu kullanacak ilk ülke oldu. Yetkililer, zaruri olmayan işletmelerin açılması için uygulamanın başladığını ve aşılanma verilerine göre kademeli olarak diğer işletmeleri de kapsayacağını ifade etti. Coronapas'ı almak için kişilerin; 2 doz aşılanmış olmaları, 12 hafta önce koronavirüs geçirmiş olmaları ya da son 72 saat içinde koronavirüs testinin negatif çıkmış olması gerektiği belirtildi.

AŞILANMA, HASTALIĞI GEÇİRMİŞ OLMA VE NEGATİF TEST

Danimarka hükümeti programla ilgili hazırladığı açıklamada, Korona pasaportu, bir vatandaşın aşılanmış olduğunu, daha önce enfekte olmuş (bağışıklık) veya son 72 saat içinde negatif test edilmiş olup olmadığına dair belgeyi gösterir ifadelerini kullandı. Program, hem mobil cihazlardan uygulama olarak kullanılacak hem de doküman şeklinde kullanılabilecek. Mayıs ayının sonunda, Coronapas uygulaması aşılama, test durumu ve bağışıklık hakkındaki çeşitli bilgileri tek bir kapsamlı çözümde bir araya getirecek.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Kuaför, güzellik salonları ve sürücü okulları dahil olmak üzere belirli işletmelere, Coronapas ile giriş yapılacağı ve uygulamanın kademeli olarak Mayıs ayı içinde restoranlar gibi diğer işletmeleri de kapsayacağı ifade edildi. Adalet Bakanlığı ise Coronapas'i olmayanları işletmelerine alan işletme sahiplerine, 400 ila 6 bin Euro para cezası uygulanacağını açıkladı. İşletmelerde Coronapas'le açılma kararı, Mayıs ayı içinde nüfusun aşılanma oranına göre restoranlar, müzeler, tiyatrolar ve sinemaları içerecek şekilde genişletilecek. Coronapas programı, yaz sonuna kadar yürürlükte kalacak ve seyahati şimdilik kapsamayacak.

DHA