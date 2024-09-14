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Avrupa'da dikkat çeken göçmen kararı: Gidenin ücretine zam yapılacak

Avrupa'da dikkat çeken göçmen kararı: Gidenin ücretine zam yapılacak
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İsveç'te kurulan yeni hükümet ülkelerine gönüllü şekilde dönüşü kabul eden göçmenlere verdiği parayı artırmaya karar verdi.

Aşırı sağcıların desteğiyle kurulan hükümet, göçmenlerin gönüllü olarak geri dönüşünü palnlıyor.

Bu kapsamda İsveç hükümeti daha fazla göçmenin ülkelerine gönüllü dönüşünü teşvik etmek için yüklü miktarda ödeme yapmaya karar verdi.

Aşırı sağcı desteğiyle kurulan İsveç hükümetinin planına göre; 2026'dan itibaren vatandaşı oldukları ülkeye geri dönmeyi seçenlere yaklaşık 30 bin euro veya yaklaşık 1 milyon 150 bin liraya karşılık gelen 350 bin İsveç Kronu ödeme yapılacak.

Halihazırda göçmen yetişkinler 10 bin kron, çocuklar 5 bin kron, aile başına ise en fazla 40 bin kron yani 3 bin 500 euro ödeme yapılıyor.

Teklife destek veren aşırı sağcı İsveç Demokratları partisinden Ludvig Aspling, "Dönmek isteyenlere 1984'den beri ödeme yapılıyor ancak pek bilinmiyordu, miktar küçük ve az sayıda kişi faydalanıyor" dedi.

UZMANLAR UMUTSUZ

Aspling tekliften daha çok kişi haberdar olursa ve tutar yükseltilirse dönmeyi kabul edecek kişi sayısının da artacağını söyledi.

Hükümetin talebiyle konuya dair uzmanlarca yapılan analiz sonrası 'beklenen fayda potansiyel maliyete değmeyecek' denilerek ödenek artırımından kaçınılması tavsiye edilmişti ancak öneri yine de gündeme getirildi.

UYUM POLİTİKALARINDA BAŞARI ZAYIF

Muhafazakâr Başbakan Ulf Kristersson aşırı sağcı İsveç Demokratlarının desteğiyle 2022'de göreve geldikten sonra göç karşıtı önlemler alma sözü vermişti.

İsveç 1990'lardan beri Yugoslavya, Suriye, Afganistan, Somali, İran ve Irak'tan göç aldı. Ancak uyum politikalarında başarıya ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Etiketler İsveç göçmen ülkesine dönene verilen ücrete zam
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