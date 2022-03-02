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Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 arttı

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 60 arttı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'da doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün yaklaşık yüzde 60 artarak 194 avro oldu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün 121,7 avrodan kapanmıştı. Söz konusu doğal gaz kontratlarının fiyatı bugün TSİ 12.05'de 194 avroya ulaştı.

Böylece, Avrupa'da doğal gaz kontratlarında megavatsaat fiyatı dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 60 arttı.

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşı, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik kesintileri endişeleriyle yükseliyor.

AB ülkeleri, mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Etiketler avrupa doğal gaz fiyatlar
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