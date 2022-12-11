Avrupa'da 'Eva' depremi: Tarihin en büyük yolsuzluk skandalı!

AB başkenti Brüksel’de yapılan baskında yolsuzluk iddiasıyla Avrupa Parlamentosu başkan yardımcılarından Yunan parlamenter Eva Kaili gözaltına alındı

Belçika polisinin aylardır yürütülen bir soruşturma kapsamında 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, gerçekleştirdiği operasyon Avrupa Parlamentosu’nda deprem etkisi yarattı. Depremin merkez üssünde ise AP’nin 14 Başkan Yardımcısı’ndan biri olan İstanbul kökenli Yunan parlamenter Eva Kaili (44) yer alıyor. Belçika polisi parlamenter dokunulmazlığı olan Kaili’nin yanı sıra 4 kişiyi gözaltına alırken Brüksel’in çeşitli semtlerindeki 17 evde arama yaptı. Operasyon kapsamında bulunan 600 bin Euro nakit paraya el konuldu.

BİR KÖRFEZ ÜLKESİ

Federal Savcılık tarafından koordine edilen operasyon, Yolsuzlukla Mücadele Merkez Ofisi (OCRC) tarafından dört ayı aşkın bir süredir büyük bir titizlikle yürütülen, suç örgütü, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gerçekleştirildi. Yolsuzlukla mücadele müfettişleri bir Körfez ülkesinin AP’nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemeye çalıştığından şüphelendikleri için harekete geçtiler. Dosyaya yakın kaynaklar Belçika medyasına bu ülkenin Katar olduğunu teyit etti.

SUÇÜSTÜ MÜ YAPILDI

Operasyon kapsamında tutuklanan ilk isimlerden biri eski AP üyesi İtalyan Pier Antonio Panzeri oldu. El konulan nakit para Panzeri’nin evinden çıktı. Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini de gözaltına alınan isimlerdendi. Polisin gözaltına aldığı dikkat çeken bir başka isim ise Panzeri’nin eski asistanı Francesco Giorgi oldu. Giorgi aynı zamanda Kaili’nin erkek arkadaşı. Bu isimlerin ardından Kaili de öğleden sonra gözaltına alındı. Dokunulmazlıkla korunan bir milletvekilini gözaltına almanın tek yolu suçüstü yakalamak olduğundan Kaili’nin evinde arama yapılması ve gözaltına alınması bu ihtimali güçlendirdi. Polisin Kaili’nin evinde de bir bavul dolusu nakit para bulduğu basına yansıyan iddialar arasında.

PASOK PARTİDEN ATTI

Kaili’nin gözaltına alınması Atina’da da bomba etkisi yarattı. Partisi PASOK, Kaili’nin derhal ihracına karar verdi. PASOK lideri Nikos Andruakis, “Kaili, Yunanistan’daki telekulak skandalı ile ilgili olarak adeta iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi’nin Truva atı gibi açıklamalar yapıyordu. AP’de Katar ile ilgili konuşması ise benim için bardağı taşıran son damla oldu” dedi. Kaili, 21 Kasım’da Dünya Kupası bağlamında Katar’daki insan hakları durumunun ele alındığı oturumda yaptığı konuşmayla dikkat çekti. Kaili, Dünya Kupası’nın aslında spor diplomasisinin Arap dünyasına ilham veren reformlarla bir ülkede nasıl tarihi bir dönüşüm sağlayabileceğinin kanıtı olduğunu belirterek, bu ülkenin işçi hakları konusunda öncü olduğunu savunmuştu. AP’nin ikinci büyük siyasi grubu Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) da süren soruşturmalar bağlamında Kaili’nin üyeliğini derhal askıya alma kararı aldı.

BABASI İSTANBUL KÖKENLİ

- Yunanistan’da bir dönem, “Parlamento’nun Barbie’si”, “Siyasetin Güzellik Kraliçesi” diye anılan 44 yaşındaki Eva Kaili, Beyoğlu’ndaki Zoğrafyon Lisesi’nden mezun elektrik mühendisi İstanbullu Aleksandros Kailos ile Selanikli şair-yazar Maria İgnatiadu’nun kızı.

- Selanik doğumlu, mimarlık eğitimi alan Kaili, 24 yaşından bu yana siyasetin içinde. Yunanistan’da ülke çapında tanınması 2004-2007 arasında Mega kanalında sunuculuk yapmasıyla oldu.

- Hürriyet’e 2014’deki demecinde “İstanbul’u çok seviyorum. Babam Türkçe biliyor ve Türkiye’de dostları var” diyen Kaili, 8 yıldır Avrupa parlamenteri. Bu yıl ocak ayında, AP Başkan Yardımcısı da seçildi. Görev alanları arasında Ortadoğu da var.

- AP’ye seçildiği dönemde, “Türk-Yunan ilişkilerine öncelikle insani boyutlar kazandırmalıyız. Bu şekilde çözüme ulaşırız” türünden demeçler veren Kaili son dönemde, özellikle mülteciler konusunda Türkiye’yi suçlayan açıklamalarıyla dikkat çekti.