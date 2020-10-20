Avrupa'da ikinci dalga daha çetin geçiyor!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında "ikinci dalga" birçok Avrupa ülkesinde salgının ilk ayları ile kıyaslandığında çok daha sert geçiyor.

Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları hızla artarken, ülkelerin salgının ilk dalgasındaki katı tedbirlere henüz başvurmamaları ise dikkat çekiyor.

İtalya'da 18 Ekim'de 11 bin 705 yeni vakayla salgının başından bu yana en yüksek günlük artış kaydedilirken, geçen hafta ortalama günlük artış ise 8 bin 470 oldu.

Hükümet olağanüstü hal (OHAL) durumunu 31 Ocak 2021'e kadar uzatırken, bir dizi ek tedbir de aldı.

Başbakan Giuseppe Conte’nin imzaladığı yeni kararnameye göre, restoran ve barlar gece yarısına kadar servis yapabilecek, belediye başkanları kalabalıkların oluştuğu cadde, sokak ve meydanları saat 21.00'den sonra kapatma yetkisine sahip olacak, temaslı amatör sporlar tamamen yasaklanacak, kamuda uzaktan çalışma kapasitesi artırılacak, ulusal veya uluslararası olmayan tüm fuar organizasyonları yasaklanacak.

FRANSA'NIN GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Son haftalarda günlük vaka sayılarının 22 bin ile 32 bin arasında seyrettiği Fransa'da ise 17 Ekim'de 32 bin 427 yeni vakayla salgının başından beri hem ülkede hem de Avrupa'daki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin aldığı önlemler kalabalıkların oluştuğu gece etkinliklerini önlemeye ve restoranlar ile iş yerlerinin ekonomik olarak daha fazla zarar görmesini engellemeye yönelik oldu.

"Maksimum alarm" seviyesine geçilen Paris ve çevresinde, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-en-Provence, Marsilya, Rouen, Toulouse ve Montpellier kentlerinde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulaması 17 Ekim'de yürürlüğe girdi. Dört hafta sürecek uygulama kapsamında, sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde istisnalar hariç restoran ve iş yerleri de kapatılacak.

Bu kentlerde ayrıca 6'dan fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanırken, insanların yalnızca sağlık kuruluşlarına ve işlerine gitmek için dışarı çıkmalarına izin verilecek, yasağa uymayanlara ise 135 euro, yasağı birkaç kez ihlal edenlere ise 1500 euro para cezası uygulanacak.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA EK TEDBİRLER

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta da vakalar artıkça ek tedbirler hayata geçiriliyor. Ülkedeki günlük vaka sayısı 17 bine ulaştı.

Galler hükümeti, salgınla mücadele kapsamında 2 haftalık "karantina" ilan etti. Karantina 23 Ekim'de başlayıp 9 Kasım'a kadar sürecek.

Önlem kapsamında sağlık çalışanları gibi hayati işler yapanlar dışında herkes evden çalışacak, market ve eczaneler hariç tüm perakende mağazaları, eğlence, konaklama ve turizm işletmeleri ile ibadet yerleri kapatılacak.

Virüsün artış hızına bağlı olarak devreye girecek "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 3 aşamalı kısıtlamaların hazırlandığı ülkede, aralarında Londra'nın da olduğu 9 kent ikinci aşamaya geçerken, üçüncü aşama kısıtlamalar sadece Liverpool'da uygulanıyor.

İlk aşama, toplanmaların 6 kişiyle sınırlandırılması, barlar ve restoranların saat 22.00'de kapanmasını içeriyor. İkinci aşamada farklı hane üyelerinin kapalı mekanlarda görüşmeleri yasaklanırken, üçüncü aşama ise bu önlemlerin yanı sıra barlar ve restoranların da kapatılmasını öngörüyor.

İSPANYA GENEL OHAL'İ ENGELLEMENİN YOLLARINI ARIYOR

Günlük vakaların ortalama 12 bine yükseldiği İspanya'da ise merkezi hükümet ve yerel yönetimler ekonominin daha fazla zarar görmesini önlemek için kısmi önlemlerle vaka sayısını azaltmaya çalışıyor.

İkinci dalgada ülkedeki ekonomik durumu ön planda tutan hükümet, bu kez karantina kararlarını hafifletip bölgesel kapsamda uygulamayı tercih ediyor.

Başkent Madrid başta olmak üzere Navarra, Rioja, Aragon, Bask, Castilla y Leon, Katalonya ve Endülüs bölgelerinde birbirlerine benzer ek önlemler uygulanıyor. Mevcut durumda OHAL oldukça kısıtlı bir şekilde sadece Madrid'de devam ediyor.

İspanya'daki 1700'den fazla belediyede yerel yönetimlerin kararıyla serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, bu belediyelerde toplanmalar 6 kişiyle sınırlandırıldı, doluluk oranı yarıya indirilen bar ve restoranların en geç saat 23.00'te kapatılması, alışveriş merkezleri ve dükkanların doluluk kapasitelerinin yarıya indirilmesi ve en geç saat 22.00'de kapatılması, amatör spor branşlarındaki tüm müsabakaların ertelenmesi önlemleri alındı.

Katalonya bölgesi ile Melilla kentinde, çalışanların tepkilerine rağmen bar ve restoranların sadece paket servis yapmasına izin veriliyor.

AB'nin belirlediği seyahat kısıtlamaları haritasında tüm İspanya "kırmızı" renkle en riskli bölgeler arasında yer alıyor.

ALMANYA, HOLLANDA VE FRANSA'YI "RİSKLİ BÖLGE" İLAN ETTİ

Almanya'da da 17 Ekim'de 7 bin 830 yeni vakayla salgının başından beri en yüksek günlük vaka kaydedildi.

Ülke genelinde geçerli uygulamaya göre, son 7 günde 100 bin nüfus başına vaka sayısının 50'yi aştığı kent ve ilçelerde tedbirler sıkılaştırılacak.

Buna göre, restoran, kafe ve barlar saat 23.00'ten itibaren kapatılacak ve bu saatten sonra içki yasağı geçerli olacak. Riskli bölgelerde maske takma mecburiyeti genişletilecek. Özel eğlenceler en fazla 10 kişiyle sınırlandırılacak.

Bavyera'nın Berchtesgadener Land bölgesinde son bir haftada 100 bin kişide 252 vaka görülmesi sebebiyle 20 Ekim'den itibaren 14 gün süreyle evlerden dışarı çıkma kısıtlaması getirildi. İşe gitme, alışveriş yapma ve tek başına spor yapma gibi sebepler hariç insanların evden çıkması yasaklandı, oteller, okullar ve kreşler kapatıldı.

Alman hükümeti, Hollanda ve Fransa'yı "riskli bölge" ilan etti.

HOLLANDA VE BELÇİKA'DA DURUM KRİTİK

Hollanda'da son bir haftada günlük ortalama 6 bin 200 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artması üzerine alınan tedbirler kapsamında, 14 Ekim'de gece yarısından itibaren 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildi.

Restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltıldı. Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken, amatör spor etkinlikleri ve diğer etkinliklerin de 1 ay boyunca yapılmayacağı bildirildi.

Belçika'da da geçen hafta ortalama günlük artış 7 bin 870 oldu.

Doluluk oranları artmaya başlayan hastanelerde halen 412'si yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 485 kişi Covid-19 tedavisi görüyor. Ülke genelindeki yoğun bakım yatağı sayısının 2 bin olduğu ve artışın böyle devam etmesi halinde kasım ortasında yoğun bakımlarda yer kalmayabileceği belirtiliyor. Birçok hastanede acil olmayan tedavi ve ameliyatlar erteleniyor.

Federal hükümetin aldığı tedbirler 19 Ekim'de yürürlüğe girdi. Ülke genelindeki restoranlar, kafeler ve barlar 1 ay süreyle kapatılırken, 00.00-05.00 saatlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak ve saat 20.00'den sonra alkollü içecek satışı yapılmayacak.

POLONYA VE ÇEKYA'DA YENİ TEDBİRLER

Polonya'da son bir haftada günlük ortalama 7 bin yeni vaka tespit edilirken, hükümetin aldığı yeni tedbirlere göre, ülkedeki restoranlar belirli saatlerde ve kapasitelerinin yarısı kadar müşteri kabul edebilecek, yükseköğretim kurumları uzaktan eğitime geçecek, tüm spor etkinlikleri seyircisiz gerçekleştirilecek. Varşova Ulusal Stadyumu, sahra hastanesine dönüştürülecek.

"Acil durum" ilan edilen Çekya'da da son bir haftada günlük ortalama 6 binin üzerinde yeni vaka tespit edildi. Ülkede "kısmi karantina" kararı alınırken, üç hafta boyunca okullar, kafe ve restoranlar kapatıldı, topluma açık yerlerde alkol tüketimi yasaklandı.

Avusturya'da son bir haftada ortalama 1000 üzerinde günlük vaka görüldü. Hükümet, özel etkinliklerin kapalı alanlarda 6, açık alanlarda 12 kişiyle sınırladı.

Günlük ortalama 1500'ün üzerinde yeni vakanın görüldüğü Slovakya'da ise hükümet 45 gün sürecek "acil durum" ilan etti. Ülkede açık alanlarda da maske kullanma zorunluluğu hayata geçirildi.