Avrupa'da milyonlarca Covid-19 aşısı depoda bekliyor

İngiliz aşısı olarak bilinen Astrazeneca-Oxford Covid-19 aşısının AB vatandaşları tarafından kullanılmadığı ortaya çıktı.

Guardian’ın haberinde Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in İngiltere’nin Brexit kararı sebebiyle Astrazeneca aşısı olmayacağını açıklamasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise geçtiğimiz gün kendisine bu aşının yapılacağı söylenirse geri çevirmeyeceğini belirtti.

Alman kamuoyunun aşı korkusunu yenmesi için kameralar önünde aşı olması çağrılarıyla karşılaşan Merkel, hükümet kurumlarının 65 yaş üstüne yönelik Oxford-AstraZeneca uyarılarını gözardı etmeyeceğini söyledi.

'ASTRAZENECA AŞISINA KABUL SORUNU VAR'

"Halihazırda AstraZeneca aşısıyla ilgili bir kabul sorunu var" ifadelerini kullanan Merkel, "Almanya'da AstraZeneca'nın tavsiye edildiği yaş grubundan değilim" diye de ekledi.

Sputnik’in haberinde aşı karşıtı hareketin güçlü olduğu ve anketlerin nüfusun yüzde 34'ünün hiçbir Covid-19 aşısı yaptırmak istemediğini gösterdiği Almanya'da tedarik edilen 1,54 milyon doz AstraZeneca aşısının sadece 240 bin dozu kullanılabildi.

‘ASTRAZENACA’YI DUYAN RANDEVUYA GİTMİYOR’

Aşı randevusu alanların da AstraZeneca yapılacağını öğrendiklerinde başvuruyu iptal ettikleri ya da randevuya gitmediklerine dair çok sayıda haber geldi.

Bu konuda Merkel'den "AstraZeneca, Avrupa İlaç Kurumu (EMA) tarafından onaylanan güvenilir, güvenli, etkili bir aşı. Tüm yetkililer bize bu aşıya güvenebileceğimizi söylüyor. Şimdiki gibi aşı sıkıntısı çekildiğinde hangi aşıyı olacağınızı tercih edemezsiniz" değerlendirmesi geldi.

5 MİLYON AŞI DEPODA BEKLİYOR

Hal böyleyken, İngiliz gazetesi The Guardian'ın yaptığı araştırma, AB'nin tedarik ettiği Oxford-AstraZeneca aşısının her 5 dozundan 4'ünün kullanılmadığını ortaya koydu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri'nin (ECDC) verilerine dayanan habere göre, AB üyesi 27 ülkeye dağıtılan 6 milyon 134 bin 707 doz AstraZeneca aşısının 4 milyon 849 bin 752 dozuna henüz el sürülmedi.

Oxford-AstraZeneca'nın çalışmaları, Batı aleminin en çok umut bağladığı aşı konumundayken bir dizi başarısızlığa uğramasının ardından, Rusya'nın Sputnik V aşısını geliştiren ekiple işbirliğine gitmek suretiyle rayına girmişti.