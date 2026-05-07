  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Avrupa'da ölümcül hantavirüs alarmı: Bir kişi öldü, yolcuya temas eden hostes karantinaya alındı!

Avrupa'da ölümcül hantavirüs alarmı: Bir kişi öldü, yolcuya temas eden hostes karantinaya alındı!

Avrupa'da ölümcül hantavirüs alarmı: Bir kişi öldü, yolcuya temas eden hostes karantinaya alındı!
Güncelleme:

Güney Afrika’da hantavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Hollandalı bir yolcuyla temas eden kabin memuru, virüs şüphesiyle Amsterdam'da hastaneye kaldırıldı. 25 Nisan'da uçağa alınmayan ve kısa süre sonra hayatını kaybeden yolcuyla temas kuran görevli, karantina altına alınarak tedavi sürecine başlatıldı.

Havacılık dünyası ve sağlık ekipleri, Güney Afrika bağlantılı bir hantavirüs vakasıyla alarma geçti. Hollanda merkezli bir havayolu şirketinde görev yapan kabin memuru, virüs enfeksiyonu şüphesiyle Amsterdam’da özel bir birimde tedavi altına alındı. Olay, bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından temaslı takibiyle ortaya çıktı.

Yolcu Hayatını Kaybetti, Görevli Karantinada

Süreç, 25 Nisan 2026 tarihinde Johannesburg'da başladı. 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın yolcu, uçağa binmek üzereyken sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine uçuşa kabul edilmedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yolcunun bir gün sonra hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Hayatını kaybeden yolcuya, uçağa kabul edilmeme sürecinde yardımcı olan kabin memuru, doğrudan temas kurduğu için risk grubu ilan edildi.

Hantavirüs Belirtileri Görüldü

Kabin memurunun, Amsterdam’a ulaştıktan sonra virüsle uyumlu semptomlar göstermesi üzerine hızla karantina prosedürleri uygulandı. Sağlık yetkilileri, memurun durumunu yakından takip ederken; uçuş ekibindeki diğer kişilerin de sağlık taramasından geçirildiği bildirildi.

Hantavirüs Nedir ve Nasıl Bulaşır?

Genellikle kemirgenlerin dışkı, idrar veya salyalarıyla temas yoluyla insanlara bulaşan hantavirüs, nadir durumlarda ciddi solunum yetmezliğine yol açabiliyor. İnsandan insana bulaşma riski oldukça düşük kabul edilse de, virüsün yol açtığı yüksek ölüm oranı nedeniyle sağlık otoriteleri Johannesburg-Amsterdam hattındaki temaslıları titizlikle inceliyor.

Uzmanı açıkladı: Gemideki hantavirüs salgını pandemiye dönüşür mü?Uzmanı açıkladı: Gemideki hantavirüs salgını pandemiye dönüşür mü?Sağlık
Ruhi Çenet de ölümcül virüs kabusu yaşanan yolcu gemideydi: ''Çok ucuz kurtuldum!''Ruhi Çenet de ölümcül virüs kabusu yaşanan yolcu gemideydi: ''Çok ucuz kurtuldum!''Haber
Lüks yolcu gemisinde ölümcül salgın patlak verdi: 3 kişi hayatını kaybettiLüks yolcu gemisinde ölümcül salgın patlak verdi: 3 kişi hayatını kaybettiHaber

 

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
17 yaşındaki genç kıza dakikalarca süren işkence kamerada
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı!
Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı!
Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
Kötü koku ihbarının altından dram çıktı: ''Bir yıldır dışarı çıkmıyorum''
Türkiye'nin yeşil cennetinde pes dedirten görüntüler
Türkiye'nin yeşil cennetinde pes dedirten görüntüler
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Kayınvalide, kızını vuran damadını öldürdü
Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi
Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi
Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı
Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı
Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!''
Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!''
Etiketler Hantavirüs Hollanda kabin memuru karantina hantavirüs belirtileri güney afrika virüs Amsterdam hastane havayolu virüs alarmı hantavirüs nasıl bulaşır
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi Siyasette bomba iddia: CHP’li Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi Altın fiyatları hızla yükselirken İslam Memiş'ten olay olacak bir tahmin geldi Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!'' Tanju Özcan'dan mahkemede yasak aşk savunması: ''Eşime bir özür borcum var!'' Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı! Defne Samyeli sahneye öyle bir çıktı ki... ''İç çamaşırsız'' tarzına yorum ve eleştiri yağdı! Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ? Ankara'dan bir sürpriz iddia daha: Koray Aydın geri mi dönüyor ? Son seçim anketinde nefes kesen yarış: AK Parti ve CHP ile ANP ile MHP farkları 1 puanın altında! Son seçim anketinde nefes kesen yarış: AK Parti ve CHP ile ANP ile MHP farkları 1 puanın altında! Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor! Hafta sonu planınızı güncelleyin: Sıcaklıklar artıyor derken sağanak yağışlar geri dönüyor! Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!'' Survivor Nefise'ye annesinden şoke eden estetik yorumu: ''İlk günlerde senden utanıyorduk!'' Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması Canan Karatay'dan ezber bozan en sağlıklı Türk yemeği açıklaması ODTÜ’de konser karıştı; Türk bayraklı protesto sonrası ortalık savaş alanına döndü ODTÜ’de konser karıştı; Türk bayraklı protesto sonrası ortalık savaş alanına döndü
Vergi borçlarına 72 ay taksit, miras vergisi düzenlemesi komisyondan geçti! Vergi borçlarına 72 ay taksit, miras vergisi düzenlemesi komisyondan geçti! Uzak Şehir’de büyük veda! İzleyici anlam veremedi! Uzak Şehir’de büyük veda! İzleyici anlam veremedi! Tan Taşçı’dan Cüneyt Özdemir’e zehir zemberek yanıt: ''21 yıldır bihabersiniz!'' Tan Taşçı’dan Cüneyt Özdemir’e zehir zemberek yanıt: ''21 yıldır bihabersiniz!'' Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor! Akaryakıtta çift yönlü değişim: Bir zam, bir indirim geldi! Şimdi bir daha indirim geliyor! Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı Yeşilçam'ın efsanesi yıllara meydan okuyor! 72 yaşındaki son haliyle sosyal medyayı salladı İstanbul Havalimanı'nda zehir operasyonu! 19 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! İstanbul Havalimanı'nda zehir operasyonu! 19 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan 3 muhtemel rakibinden sadece 1'ini geçebildi! Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan 3 muhtemel rakibinden sadece 1'ini geçebildi! Yolyemezler çetesinin günlük 84 milyon TL'lik finans ağı dudak uçuklattı Yolyemezler çetesinin günlük 84 milyon TL'lik finans ağı dudak uçuklattı Ekranların sevilen dizisi veda ediyor.. Son kez sete çıktılar; final tarihi belli oldu Ekranların sevilen dizisi veda ediyor.. Son kez sete çıktılar; final tarihi belli oldu AK Partili Şamil Tayyar hem AK Parti'yi hem MHP'yi uyardı: ''Bu öfkenin nerede duracağı bilinmez!'' AK Partili Şamil Tayyar hem AK Parti'yi hem MHP'yi uyardı: ''Bu öfkenin nerede duracağı bilinmez!''