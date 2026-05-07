Avrupa'da ölümcül hantavirüs alarmı: Bir kişi öldü, yolcuya temas eden hostes karantinaya alındı!

Havacılık dünyası ve sağlık ekipleri, Güney Afrika bağlantılı bir hantavirüs vakasıyla alarma geçti. Hollanda merkezli bir havayolu şirketinde görev yapan kabin memuru, virüs enfeksiyonu şüphesiyle Amsterdam’da özel bir birimde tedavi altına alındı. Olay, bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından temaslı takibiyle ortaya çıktı.

Yolcu Hayatını Kaybetti, Görevli Karantinada

Süreç, 25 Nisan 2026 tarihinde Johannesburg'da başladı. 69 yaşındaki Hollandalı bir kadın yolcu, uçağa binmek üzereyken sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine uçuşa kabul edilmedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz yolcunun bir gün sonra hantavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı. Hayatını kaybeden yolcuya, uçağa kabul edilmeme sürecinde yardımcı olan kabin memuru, doğrudan temas kurduğu için risk grubu ilan edildi.

Hantavirüs Belirtileri Görüldü

Kabin memurunun, Amsterdam’a ulaştıktan sonra virüsle uyumlu semptomlar göstermesi üzerine hızla karantina prosedürleri uygulandı. Sağlık yetkilileri, memurun durumunu yakından takip ederken; uçuş ekibindeki diğer kişilerin de sağlık taramasından geçirildiği bildirildi.

Hantavirüs Nedir ve Nasıl Bulaşır?

Genellikle kemirgenlerin dışkı, idrar veya salyalarıyla temas yoluyla insanlara bulaşan hantavirüs, nadir durumlarda ciddi solunum yetmezliğine yol açabiliyor. İnsandan insana bulaşma riski oldukça düşük kabul edilse de, virüsün yol açtığı yüksek ölüm oranı nedeniyle sağlık otoriteleri Johannesburg-Amsterdam hattındaki temaslıları titizlikle inceliyor.

DHA