Avrupa'da yine elektrik kesintisi: Trafik ışıkları bile çalışmıyor

Fransa'da Cannes Film Festivali'nin kapanış törenine saatler kala geniş bir alanda elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Trafik ışıklarının çalışmadığı ve trafik yoğunluğu oluştuğu belirtildi.

İspanya geçtiğimiz ay yaşanan elektrik kesintisinden sonra ülkede mobil hatlarda ve internet bağlantılarında kesintiler yaşanmıştı.

Şimdi de Fransa'nın Alpes-Maritimes bölgesinde, 78’inci Cannes Film Festivali'ne ev sahipliği yapan Cannes da dahil olmak üzere geniş bir alanda elektrik kesintisi yaşandı.

Bölgede trafik ışıklarının da çalışmadığı ve bu nedenle yollarda yoğunluk olduğu belirtildi.

İspanya ve komşu Portekiz'de 28 Nisan'da ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanmış, bölgeye 10 saat boyunca elektrik sağlanamamıştı.

DHA