Avrupa'daki vakalarda endişe veren artış

Avrupa’da koronavirüs vakalarındaki artış giderek devam ediyor. Fransa’da son 24 saatte 12 bin 845 kişide daha korona tespit edilirken, bu sayı İspanya’da 11 bin 16 oldu.

12 BİN 845 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa’da son 24 saatte 12 bin 845 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 563 bin 535’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 96 bin 327 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 956 olduğu aktarıldı.

İSPANYA’DA YENİ VAKA SAYISI 11 BİN 16 OLDU

İspanya’da da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 11 bin 16 kişide daha virüs tespit edildiği, 177 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 769 bin 188’e, toplam can kaybı ise 31 bin 791’e ulaştı.