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Avrupalı belediye başkanlarından İmamoğlu videosu

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Bazı Avrupalı belediye başkanları, gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek mesajı yayımladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ''terör'' ve ''yolsuzluk'' iddiasıyla başlatılan soruştruma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu dahil 88 kişi gözaltında tutuluyor.

AVRUPALI BELEDİYE BAŞKANLARINDAN İMAMOĞLU'NA DESTEK

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Avrupalı bazı belediye başkanlarından tepki geldi. Paris, Amsterdam ve Barcelona'nın da aralarında bulunduğu belediye başkanlarının ortak açıklaması şöyle:

“Meslektaşımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını ve Türkiye’deki seçilmiş yerel yöneticilerin tutuklanmasını en güçlü şekilde kınıyoruz.

İmamoğlu, demokratik yollarla seçilmiş bir belediye başkanı olarak, çoğulculuk, adalet ve temel özgürlüklere saygı temelinde bir geleceğe duyulan umudun simgesidir.”

İŞTE O BELEDİYE BAŞKANLARI

Avrupa Parlamento (AP) üyesi İtalyan politikacı Dario Nardella’nın hesabındaki videoda şu kişiler destek mesajına katıldı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri
Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema
Barcelona Belediye Başkanı Jaurme Collboni
Timisoara Belediye Başkanı Dominic Fritz
Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian
Milan Belediye Başkanı Giuseppe Sala
Floransa Belediye Başkanı Sara Funaro
Braga Belediye Başkanı Ricardo Rio
Zagreb Belediye Başkanı Tomislav Tomasevic
Turku Belediye Başkanı Minna Arve
Helsinki Belediye Başkanı Vartiainen Juhana
Gdansk Belediye Başkanı Dulkiewicz Aleksandra

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 88 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un mal varlığına el konuldu.

 

Etiketler Avrupa belediye başkanı ekrem imamoğlu ibb
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