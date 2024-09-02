Avrupa'ya uçacaklar dikkat: Sınırlama getirildi

Avrupa havalimanlarında, el bagajlarında taşınabilecek sıvı miktarına sınırlama getirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun kararı uyarınca bütün Avrupa havalimanlarında, el bagajlarında taşınabilecek sıvı miktarı yeniden 100 mililitre (ml) ile sınırlandı.

NE ZAMANA KADAR SÜRECEĞİ AÇIKLANMADI

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre bundan sonra AB ülkeleri ile İngiltere’deki havalimanlarında artık 100 ml’den fazla su, meşrubat, parfüm gibi sıvı içeren ambalajlar ile uçağa binilemeyecek.

Geçici bir uygulama olduğu bekletilen sıvı madde kısıtlamasının ne kadar süreceği açıklanmadı.

Başta Amsterdam ve Roma olmak üzere Avrupa’daki birçok büyük havalimanında 2019 yılından bu yana yarım litrelik şişe suyu, bir şişe kontakt lens solüsyonunu veya büyük bir şişe parfüm gibi sıvı ürünleri el bagajında taşımak mümkündü.

KARAR NEDEN ALINDI?

BT X ışını teknolojisini kullanarak sıvı patlayıcıları tespit eden ve “C3 tarayıcı” olarak bilinen modern güvenlik cihazları nedeniyle, el bagajlarında sıvı miktarına sınırlama uygulanmıyordu. Temmuz ayında AB Komisyonu, “son nesil C3 tarayıcılarda yaşanan bazı teknik sorunlar” nedeniyle, önlem amaçlı olarak el bagajlarında sıvı sınırlamasının yeniden uygulanmasına karar verdi.

AB kaynaklarına göre, el bagajında sıvı madde kısıtlaması, C3 tarayıcıların güvenilirliği ile ilgili şüpheler üzerine alındı.

BBC Türkçe