Avrupa'yı karıştıran olay: Ruslara izin verilmedi

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, Avrupa'da Rus vatandaşlarına yönelik yapılan bir uygulama savaşın Rus halkı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Rusya-Ukrayna savaşında yedinci günde de gerilim devam ediyor. Ülkeler arasındaki kriz tırmanırken Ukrayna'ya destek ve yardım mesajları geliyor. Rusya ise tüm dünyanın tepkisini toplamış durumda. Rus vatandaşları da Avrupa'da çeşitli kısıtlamalara maruz kalmaya başladı.

Avrupa'nın farklı ülkelerindeki restoranlarda hayata geçirilen, Rus vatandaşlarına kısıtlamalar getiren uygulamaya ilişkin fotoğraflar sosyal medyada kullanıcıların tepkisini topladı. Paylaşılan fotoğraflarda restoranlardaki tabelalardaki yazılar dikkat çekti. Tabelalarda Rus vatandaşlarının restorana alınmayacağı ve hizmetten yararlanamayacakları ifade ediliyor.

Sosyal medyada söz konusu uygulamanın faşistçe olduğu, liderlerin girişimlerinin faturasının halka kesildiği yönünde yorumlar yapıldı.